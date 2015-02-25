I droni saranno pilotati con la forza del pensiero
di Redazione
25/02/2015
Che ci crediate o no, potrebbe arrivare il giorno in cui vi troverete pilotare un drone, o forse qualcosa di più grande, stando comodamente seduti sul divano di casa vostra, semplicemente pensando alla direzione da prendere. Tekever, ha appena annunciato che il progetto BrainFlight, condotto da Champalimaud Foundation (Portogallo), Eagle Science (Olanda) e Technische Universität München (Germania) e nato con il preciso scopo di provare la possibilità di pilotare un autoveivolo a distanza con la sola forza del pensiero sta ottenendo riscontri positivi. Nel corso di una presentazione pubblica in Portogallo, Tekever e Champalimaud hanno mostrato come sia possibile usare uno speciale algoritmo che consente di convertire i segnali ricevuti dal cervello umano rilevati attraverso un elettroencefalogramma in comandi utili per pilotare un drone. L'esperimento mostra come un operatore umano indossando un cappello che misura l'attività del cervello umano sia stato in grado di influenzare la traiettoria di un drone semplicemente usando la forza del pensiero.
"Il progetto ha mostrato con successo l'uso di una tecnica nota come The Brain Computer interface - BMI applicata ad un simulatore per il velivolo Diamond DA42. Un pilota ha controllato il simulatore attravrso il sistema BrainFlight. Abbiamo anche integrato la BMI e il sistema di atterraggio UAV ottenendo risultato positivi. Stiamo per compiere il passo successivo ed eseguire i nostri test su un volo reale" ha detto Riccardo Mendes COO di Tekever.Si tratta di uno studio difficile da digerire per i comuni mortali. Pensare che in futuro un veicolo possa essere controllato a distanza attraverso la forza del pensiero apre scenari che vanno oltre la fantascienza. Nonostante l'incredulità davanti ad un esperimento del genere, non ci resta che aspettare gli sviluppi futuri e nel frattempo rimanere con la testa sulle spalle e i piedi ben saldati a terra!
