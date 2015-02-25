Pebble Time smartwatch con batteria extra-large
di Redazione
25/02/2015
Dopo un periodo di relativo appannamento il capostipite degli smartwatch: Pebble è tornato ed è tornato alla grande. Il nuovo Pebble si chiama semplicemente Time ed ha già fatto segnare il record donazioni su kickstarter. La piattaforma di crowfunding che già nel 2013 aveva sostenuto il lancio del primo Pebble ha questa volta già raccolto la cifra di otto milioni di dollari in meno di 24 ore. Roba da fare saltare sulla sedia qualunque uomo del marketing. Dal punto di vista tecnico il nuovo Time non è sicuramente un top gamma, ma ha dalla sua parte una straordinaria longevità della batteria, una grande usabilità e una vasta gamma di funzionalità che lo rendono particolarmente appetibile, senza parlare dell'aspetto estetico che ne è certamente un punto di forza.
Nuovo display e nuovo microfonoIl display è un e-ink a 64 colori confezionato all'interno di una lastra di Gorilla Glass. Time è circa il 20% più sottile rispetto all'originale. La cornice che protege l'orologio è in acciaio e il cinturino dispone di un meccanismo di sganciamento rapido che consente urna rapida sostituzione. Fra le novità più rilevanti da un punto di vista squisitamente hardware c'è l'introduzione di un microfono. Ben lontano dall'essere utilizzato allo stesso modo di Cortana o Siri, il microfono di Time consente di registrare brevi note audio o rispondere ai messaggi con la dettatura vocale. [caption id="attachment_4719" align="aligncenter" width="680"] Pebble Time dispone di un microfono per rispondere velocemente ai messaggi o inserire note vocali[/caption]
La batteria dura 7 giorniIl punto sul quale Time non ha rivali è la durata della batteria. Quasi 7 giorni di autonomia rispetto alle 24 o 48 ore dei concorrenti lo pongono qualche miglio avanti rispetto a tutti gli altri. Il mercato delle App conta circa 6.500 applicazioni derivanti dalla piena compatibilità con i modelli precedenti. Pebble Time dispone già di una serie di funzioni per il fitness, misura della distanza, contapassi, ma soprattutto dispone di una porta dedicata agli sviluppatori attraverso la quale è possibile integrare sensori dedicati e costruire nuove applicazioni.
Nuova interfaccia TimelinePebble Time introduce una nuova interfaccia denominata Timeline. Come sempre il focus di questa nuova interfaccia è la semplicità di utilizzo. Due bottoni posti lateralmente sullo smartwatch consentono di spostarsi indietro in quello che Pebble Time identifica come "Passato", "Presente", "Futuro". Un click in avanti consente di visualizzare i prossimi appuntamenti, un click indietro consente di visualizzare lo storico precendete. Il presente mostra l'orario e le cose da fare a brevissimo oppure il tempo. Una modalità di navigazione veramente semplice ma efficace. D'altra parte la filosofia di Pebble è quella di fornire un'orologio che non deve fornire distrazioni. [caption id="attachment_4720" align="aligncenter" width="680"] Pebble Time introduce una nuova interfaccia Timeline per navigare fra passato presente e futuro[/caption]
Colori e disponibilitàPebble Time è disponibile in tre colori ad un costo di 179$ esclusivamente su kickstarter, con la possibilità di essere distribuito in tutti i paesi del mondo. Una volta in produzione potrebbe costare intorno ai 200$.
UPDATE 31 Marzo 2015La campagna di raccolta fondi su Kickstarter si è chiusa raggiungendo la cifra di oltre 20.000.000 di dollari, per la precisione $20,338,986 infrangendo ogni record precedente.
Sinceramente grazie da tutto il team di Pebble per il vostro supporto. Impiegheremo i prossimi mesi per lavorare duro a limare ogni ultimo dettaglio di Pebble Time e Pebble Time Steel, per fare in modo di rispettare la timeline che ci siamo imposti e iniziare il processo di produzione.é il ringraziamento sincero che appare su Kickstarter da tutto il team di Pebble
Articolo Precedente
LG G Flex2 in vendita dopo il Mobile World Congress
Articolo Successivo
Google acquista Toro, startup specializzata in Facebook-Marketing
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020