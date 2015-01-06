Lampade Wireless da Misfit ad un prezzo decisamente basso
di Redazione
06/01/2015
Siamo abituati a pensare a Misfit come un marchio dedicato alla misurazione delle attività fisiche, ma a quanto pare Misfit ha voglia di sperimentare anche nuovi mercati. Così ecco arrivare queste lampade wireless da 50$ dirette concorrenti delle Philips Hue. [youtube http://youtu.be/mcZXSl1W-tg] Le caratteristiche essenziali sono quelle tipiche delle lampade wireless, hanno un app collegata attraverso la quale è per esempio possibile cambiare il colore delle lampade sulla base del vostro umore, o per creare una particolare atmosfera. Attraverso la stessa app si possono controllare molte lampade contemporaneamente. Certamente Misfit data la sua larga esperienza con gli actitvity tracker non poteva mancare di collegare le proprie lampade wireless ad un oggetto della serie Misfit Shine. Le lampade Wireless Misfit infatti possono essere utilizzate in congiunzione con uno degli altri prodotti Misfit per svegliarvi la mattina simulando una bellissima alba. Ma dove Misfit fa la differenza è sul prezzo. Per appena 50$ potete portarvi a casa una lampada wireless Misfit senza dover affrontare il costo dell'intero starter pack ma controllandola direttamente via wi-fi. Potete pre-ordinare le lampade sullo store di Misfit. Se decidete di comprare tre lampade il costo è di appena 129$
