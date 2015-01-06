Ibattz ASAP Charger ricarica la batteria dell'iPhone 6 in 15 minuti
di Redazione
06/01/2015
Avete comprato un nuovo fiammante luccicante iPhone 6 e non siete contenti della durata della batteria? Già, iPhone 6 non sembra proprio essere un campione in quanto a risparmio sul consumo della batteria. Così se per caso vi trovate ad iPhone spento proprio nel momento in cui ne avreste più bisogno, potreste dotarvi di questo Ibattz ASAP Charger che promette di ricaricare la batteria del vostro iPhone 6 in appena 15 minuti. Ibattz ha appena presentato questo caricabatteria rapido al Ces 2015, verrà venduto in due varianti da 5600mAh e da 11200mAh, che come ben potrete intuire sono piu' che sufficienti per ricaricare totalmente il vostro iPhone 6. Il rovescio della medaglia sta nel fatto che Ibattz per ora non ha rilasciato dichiarazioni ne sul prezzo ne sulla probabile data di immissione sul mercato. Non è neanche certa la modalità di vendita: online, offline, mista. Ne sapremo di più immediatamente dopo il Ces
