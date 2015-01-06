I nuovi processori Broadwell svelati da Intel al CES 2015

Al Ces è si annunciano i prodotti che arriveranno sul mercato da Febbraio in poi e che detteranno la linea tecnologica del prossimo anno. Uno dei protagonisti del 2015 sarà sicuramente Intel che propri al Ces presenta i suoi nuovi processori Broadwell. Il momento è fra i più propizi perché dopo un periodo di grave crisi durante il quale il mercato dei pc non era stato particolarmente florido, oggi sembra dare segnali di ripresa e Intel certamente non vuole mancare questa occasione. I processori Broadwell fanno il loro debutto proprio alla fiera della tecnologia organizzata a Las Vegas e promettono di essere non solo la vera novità del 2015 ma anche e soprattutto si propongono per una parte da protagonista nella tecnologia che andrà in scena a partire dal dopo Las Vegas in poi.

La strategia Tick-Tock

Cosa cambia per gli utenti?

I processori presentati