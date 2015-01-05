Caricamento...

Google lancia Google Cast for Audio

05/01/2015

Chromecast è stato uno dei device più comprati nel 2014. Il media streamer di Google che consente di inviare contenuti multimediali da un qualunque dispositivo android alla TV è diventato una delle periferiche più popolari dell'ultimo anno. Tanto che Google ha annunciato oggi che nel 2015 vedrà la luce Google Cast for Audio. Esattamente con la stessa tecnologia che è alla base di Chromecast sarà possibile inviare contenuti audio ad un qualunque speaker compatibile da una qualunque periferica. [youtube http://youtu.be/8q0yZomXuSw] Gli speaker scaricheranno i contenuti direttamente dalla rete con l'obiettivo di salvaguardare la durata della batteria dei dispositivi mobile pur mantenendo un'ottima qualità di riproduzione. I primi speaker compatibili vedranno la luce nella primavera del 2015 attraverso marchi come Sony ed LG, successivamente il range dei produttori che supporteranno la tecnologia si allargherà anche grazie a Broadcom, Marvell e Mediatek
