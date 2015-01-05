Home Gadget e Curiosità Le nuove TV Panasonic saranno equipaggiate con Firefox OS

di Redazione 05/01/2015

Panasonic aveva già promesso che alcuni dei suoi device, Smart TV incluse, avrebbero adottato il sistema operativo Firefox OS, ma questa volta sembrerebbe che la promessa sia destinata a diventare realtà. Proprio al CES2015 Panasonic ha annunciato che molti dei modelli che vedranno gli scaffali degli store nel 2015, inclusi il CX600, CX650, CX800 e CX850 saranno equipaggiati proprio con Firefox OS. [youtube http://youtu.be/oDRAiYofF2g] C'è curiosità e molte aspettative nel vedere due giganti ciascuno nei rispettivi campi tirare fuori insieme un prodotto che potrebbe essere decisamente innovativo. L'adozione di Firefox OS potrebbe significare una stretta connessione con tutte le periferiche che adottano il browser Firefox o sono in grado di fare girare applicazioni compatibili. Ogni contenuto utilizzabile all'interno di Firefox potrebbe diventare potenzialmente utile per Panasonic. In pratica ogni Web App compatibile con Firefox potrebbe potenzialmente estendere le funzionalità della tv. In altre parole un nuovo soggetto si affaccia sul mercato ed andrà a competere con LG WebOS o Samsung Tizen. Ad ogni modo è ancora presto per dire quli saranno le funzionalità che potranno essere sviluppate dall'adozione di Firefox OS con le tv di Panasonic. C'è molta attesa ma dovremo aspettare ancora un po' di tempo per vedere quali saranno i risultati tecnologici di questa unione. Il 2015 ci svelerà cosa Firefox OS può fare per le TV e viceversa