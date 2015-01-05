Home Gadget e Curiosità Misfit e Swarovski insieme per misurare la forma fisica

Misfit e Swarovski insieme per misurare la forma fisica

di Redazione 05/01/2015

Una delle tendenze derivate dalla grande popolarità dei così detti "wereable" - oggetti indossabili densi di tecnologia - è quella di renderli anche oggetti fashion. Così Smartwatch, fitbnad e activity tracker sono fra gli oggetti maggiormente appetibili per diventare accessori di moda oltre che apparecchi tecnologici. Misfit seguendo questa tendenza ha appena presentato al Ces 2015 in accordo con Swarovski la "Swarovski Shine Collection" ovvero una collezione composta da gioielli e accessori targata Swarovski da utilizzare in congiunzione con gli activity tracker prodotti da Misfit. Perciò se avete voglia di portare al polso un device in grado di contare i passi, monitorare la qualità del sonno, l'attività cardiaca e le altre funzioni importanti che misurano il vostro stato di forma, ma non avete voglia di rinunciare ad indossarli durante una serata di gala potete da adesso acquistare qualcuno degli oggetti appartenti alla collezione "Swarovski Shine Collection". Il prezzo è abbastanza abbordabile e varia in un intervallo fra i 170$ e i 250$. D'altra parte Misfit aveva presentato già alcuni degli activity tracker con un prezzo decisamente appetibile. La batteria ha una durata quasi di sei mesi ma, se proprio volete acquistare il top di gamma potreste fare un pensierino alla versione con batteria a ricarica solare con durata praticamente illimitata.