Samsung T1 hard disk SSD da 1 terabyte che sta nel palmo di una mano

Samsung ha annunciato al Ces 2015 il suo nuovo Hard Disk esterno SSD da un terabyte. Un tera di spazio per un HD ai nostri giorni non sarebbe una grande notizia se non fosse che l'hard disk in questione ha dimensioni veramente ridotte, 71 x 53,2 x 9,2 mm, un oggettino che può stare comodamente nel taschino della giacca. In realtà allo stato attuale la disponibilità e il costo di dello spazio di archiviazione dei dati non è proprio un problema. In rete si trovano praterie di spazio di storage a prezzi contenutissimi e spesso anche gratis. È anche vero che archiviare dei dati online ha alcuni svantaggi, prima di tutto la velocità di trasferimento via rete, e poi in qualche caso anche un certo senso di sfiducia nell'archiviare dati importanti online. Un oggettino delle dimensioni fisiche di una pennetta USB in grado di archiviare 1TB di dati potrebbe essere una soluzione interessante per coloro i quali vogliono avere sempre a disposizione i propri file ma non vogliono archiviarli in rete. Questo Samsung T1 nasce proprio con lo scopo di essere un HD estremamente portatile che consente di avere i dati sempre a disposizione e ovunque senza doversi affidare all'archiviazione online. Sarà disponibile oltre che nella taglia da un Terabyte anche da 250GB e 500GB. I prezzi variano da 179.99$ per 250GB, 299.99$ per la versione 500GB e 599.99$ per la versione da 1 Terabyte. La velocità di trasferimento è 450MB/s. L'interfaccia è USB3.0 che supporta fino a 5GB/s. Volendo riassumere per coloro che non amano i numeri, diciamo che un film di qualità media può essere trasferito sul T1 in 7-8 secondi.
