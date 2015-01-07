ReST il materasso Hi-Tech che si "auto-adatta" durante la notte
di Redazione
07/01/2015
Il sonno è una delle principali fonti del nostro benessere fisico. Una sonno riposante e tranquillo ed un risveglio fresco e riposato favoriscono l'attività fisica e influenzano totalmente il resto della giornata. Non sono concetti nuovi. La novità è ché ormai disponiamo di tecnologia a sufficienza per creare materassi che analizzano la qualità del nostro sonno e addattano la propria superficie ai nostri comportamenti. Tutta questa tecnologia è esattamente quello che caratterizza ReST il materasso intelligente. [vimeo https://vimeo.com/115912585] I letti prodotti da ReST (Responsive Surface Technology) sono basati su un brevetto chiamato Adaptive Sleep Thinking che analizza la qualità del sonno e costantemente adatta la superficie del letto alle vostre esigenze. Dentro il letto ci sono circa 18 sensori che costantemente consentono al letto di trasformarsi sulla base del vostro sonno. Naturalmente al vostro risveglio potete sempre dare un'occhiatina ai dati registrati durante la notte per capire se il vostro sonno è stato abbastanza tranquillo. Letti del genere sono stati già utilizzati in centri medici specializzati nel ricovero di ammalati lungo degenti che hanno necessità di una particolare attenzione ai problemi della schiena a causa del lungo tempo trascorso nel letto. La novità è che per la prima volta questa tecnologia esce dagli ospedali e si propone al grande pubblico. Certo i costi non sono uno scherzo. Per portare a casa un letto del genere dovrete privarvi di una somma dai 5.000$ ai 7.000$ a secondo delle dimensioni più adatte alle vostre esigenze . È possibile effettuare un preordine sul sito elementsofrest lasciando un anticipo di 500$
