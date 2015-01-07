Canon Connect Station CS100: 1TB per le foto, sempre a disposizione
di Redazione
07/01/2015
Canon, al CES 2015 lancia Canon Connect Station CS100, il nuovo dispositivo che permette di archiviare immagini provenienti da vari dispositivi Canon o anche altre periferiche in modo facile e immediato. La novità di Canon Connect Station CS100 risiede sia nella dimensioni dello storage, può immagazzinare fino ad un tera di dati, sia nella quantità di protocolli disponibili per l'archiviazione e che rendono veramente semplice trasferire le immagini da una periferica Canon ad un punto di archiviazione centralizzato senza doversi troppo preoccupare di cavi, cavetti, schede di memoria, periferiche USB o altre tecniche di connessione più o meno diffuse. La casa produttrice presenta Canon Connect Station CS100 come il mezzo più semplice e diretto di memorizzare, visualizzare, condividere e gestire materiale fotografico e video. Per coloro che possiedono periferiche compatibil con NFC l'unica operazione necessaria per dare il via al trasferimento è quella di avvicinare la periferica in questione alla Station. Niente di più semplice e immediato. Per coloro che non dispongono di NFC è ancora possibile trasferire i contenuti anche partendo da una connessione USB o da una scheda di memoria. Per smartphone o tablet c'è ovviamente l'immancabile Wi-Fi, in questo caso il trasferimento viene agevolato dalla disponibilità di un'interfaccia Web attraverso Browser. I dati possono essere visualizzati in alta definizione connettendo il dispositivo in HDMI ad un televisore compatibile HD. Grazie ad un telecomando dedicato potrete ovviamente scorrere le immagini sul televisore senza dover abbandonare la vostra postazione di relax preferita. La CS100 può anche essere connessa senza fili a dispositivi di stampa compatibili per ottenere stampe istantanee degli eventi in corso, una possibilità molto apprezzata per feste e manifestazioni. Utilizzando il sistema CANON IMAGE GATEWAY la CS100 può comunicare con altre Connect Station e con i principali social network. Il sistema supporta file nei formati JPEG, RAW (CR2vii), MP4, MOV e AVCHD. Per effettuare backup e ripristino è possibile collegare una connessione USB e un disco rigido esterno. La Canon Connect Station CS100 sarà disponibile da Giugno 2015 ad un prezzo di lancio stimato di 299,99 dollari, 250 euro circa.
