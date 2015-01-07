Alcatel OneTouch Watch: SmartWatch sotto i 150 euro

Alcatel OneTouch è un marchio di qualità per il mercato mobile e presenta uno smartwatch dal design curato ad un prezzo veramente accessibile per la categoria. Questo Smartwatch era già noto con il nome di "Wave". con una nuova UI e due nuovi modelli uno bianco dedicato al pubblico femminile e uno premium completamente in metallo, è stato ribattezzato semplicemente Watch. In più Alcatel OneTouch Watch è rotondo o quasi! Cosa non da poco in un mercato che cerca disperatamente di coniugare stile e tecnologia.
"Vorremmo essere lo Zara del mercato Mobile" ha dichiatato CW Park Gloabl Design Director. "Anche mirando ad un look and feel da top di gamma, vogliamo tenere un certo target di prezzo per il giusto pubblico"
Williame Dowie Global Portfolio Director ha espresso più o meno gli stessi concetti:
"Penso che alcuni degli altri player sul mercato abbiano utilizzato un approccio puramente tecnologico. Nessuno ha puntato ad un prodotto con un design realmente di alta qualità che sia realmente indossabile pur mantenendo otticme caratteristiche alla base. La gente ha cercato di fare o l'uno o l'altro, ma nessuno ha ancora realmente confezionato un prodotto con entrambe le qualità; penso che noi abbiamo fatto un buon lavoro in questa direzione"
Alcatel OneTouch aspira dunque ad entrare nella categoria degli Smarwatch che cercano di coniugare eleganza e innovazione pur mantenendo un prezzo largamente accessibile.
Il display ha un diametro di 41,8mm per un peso totale di 60 grammi. Sono disponibili quattro modelli di cinturino (bianco, nero e rosso per i modelli in plastica e cromato o bianco per i modelli in metallo) e quattro stili del quadrante, con la possibilità di rendere il dispositivo più sportivo o raffinato.
Si è dedicata la massima attenzione ai dettagli ed alle rifiniture, in modo da ricreare l'aspetto di un orologio dall'aspetto molto tradizionale. Ma la cassa di questo gioiello contiene molto di più. Sensori, applicazioni e possibilità di connessione remota con altri dispositivi rendono L'Alcatel OneTouch Watch una finestra sul mondo, come lo definisce la stessa casa produttrice.
È un potente mezzo di condivisione grazie alla possibilità di ricevere messaggi, anteprime di email, notifiche di chiamate ed update dai social media.
Le impostazioni saranno gestibili direttamente dallo smartphone. Il dispositivo è compatibile con i sistemi Android ed iOS. Può diventare un controller remoto per gestire al meglio la fotocamera dello smartphone o la riproduzione di brani e filmati.
Funge da vero e proprio personal trainer grazie ad una serie di applicazioni per il fitness come pedometro, misuratore di frequenza cardiaca, contatore di calorie e monitor della qualità del sonno.
L'interfaccia del quadrante può essere gestita con un semplice tocco sulla parte inferiore. La batteria è probabilmente il punto più debole dell'Alcatel OneTouch Watch, soli 210 mAh che però garantiscono, a detta del produttore, una durata di funzionamento variabile dai 2 ai 5 giorni.
La punta del cinturino nasconde una porta USB che consente la connessione e la ricarica dell'orologio.
Stando alle prime dichiarazioni l'Alcatel OneTouch Watch verrà proposto con un prezzo di lancio che si aggirerà tra i 149 dollari (125 euro) ed i 180 dollari (circa 150 euro) della versione con cinturino metallico, il prezzo più basso del mercato per uno smartwatch di fascia alta.
via engadget
website: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/