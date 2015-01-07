Un MacBook Air da 12 pollici potrebbe arrivare a metà del 2015
di Redazione
07/01/2015
Di un MacBook Air con uno schermo da 12 pollici si parla ormai da molto tempo. Tuttavia oggi il sito 9to5mac che più di una volta in passato aveva pubblicato rumors che poi si erano rivelati abbastanza vicini al vero ha pubblicato un articolo che rivela alcuni dei particolari che potrebbero caratterizzare il nuovo MacBook Air da 12 pollici ed in più ne colloca l'uscita a metà del 2015. Il nuovo MacBook Air avrebbe uno schermo più grande rispetto all'attuale 11 pollici ma nonostante questo sarebbe più sottile e più piccolo sia in larghezza sia in lunghezza rispetto al precedente.
Tutti i bordi ridottiRiuscire nell'impresa di produrre un MacBook Air con uno schermo più grande e nonostante questo con dimensioni ancora ridotte a quelle attuali, avrebbe comportato una delicata opera di ri-progettazione di tutte le componenti del sistema. La tastiera ad esempio si estenderebbe quasi completamente da un lato all'altro del computer senza lasciare nessuno spessore ai lati, inoltre i tasti sarebbero stati ricollocati riducendo lo spessore fra l'uno e l'altro. Il trackpad manterebbe le stesse dimensioni della versione precedente, tuttavia sarebbero stati ridotti il margine superiore e inferiore che attualmente lo separa dalla tastiera e dal bordo basso del case. Allo stesso modo il display occuperebbe quasi l'intero spazio disponibile lasciando solo una cornice sottilissima a racchiudere il video.
Rimosse quasi tutte le porte esterneLa riduzione dello spessore che per molti sarebbe così evidente tanto che internamente all'azienda il nuovo MacBoook Air da 12'' sarebbe stato soprannominato "MacBook Stealth" (MacBook invisibile) sarebbe stata ottenuta eliminando la maggior parte delle porte esterne. Il nuovo Macbook Stealth disporrebbe di una sola porta USB Type-C, un jack per l'audio e un microfono, e niente altro. In pratica sparirebbero tutte le porte incluse il vano per la card sd, e persino il connettore per l'alimentazione. Il nuovo Macbook Air potrebbe essere ricaricato direttamente attraverso la porta USB. Si tratterebbe dunque di un dispositivo decisamente innovativo, con uno schermo più grande, con dimensioni ridotte, e con praticamente poca o nessuna possibilità di connettere periferiche esterne se non attraverso un Hub USB che Apple potrebbe produrre come accessorio proprio per questo nuovo gioiellino.
Destinazione d'uso e date di rilascioFacile intuire che un prodotto del genere si collocherebbe a metà fra un tablet e un notebook e sarebbe destinato ad un pubblico perennemente in movimento che tuttavia necessita di qualcosa in più rispetto alle capacità di un tablet. Secondo il sito 9to5mac il MacBook Air da 12'' potrebbe vedere la luce a metà del 2015 in concomitanza con il WWDC Immagine di copertina: Raneko (CC BY 2.0)
I primi cloni cinesi dell'Apple Watch compaiono al Ces 2015
Alcatel OneTouch Watch: SmartWatch sotto i 150 euro