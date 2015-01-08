I primi cloni cinesi dell'Apple Watch compaiono al Ces 2015
di Redazione
08/01/2015
Il Ces è una grandissima vetrina, così è facile trovarci più o meno di tutto. Business Insider riporta che passeggiando per il Ces la redazione si è imbattuta in un'azienda cinese che commercializza un perfetto clone dell'Apple Watch. Le fotografie pubblicate da Business Insider sono incredili, si tratta di un clone più o meno perfetto. Gli articolisti riportano però che l'azienda presente al Ces non è stata in grado di fornire maggiori informazioni sulle funzionalità dell'orologio a causa di una certa difficoltà di dialogo dovuto alla lingua. Cultofmac a sua volta riporta un articolo con meno foto, ma che indica Oplus Tek come un'azienda presente al Ces e che commercializza un perfetto clone dell'apple watch al costo di appena 35$. Oplus Tek secondo quanto riportato da Cultofmac ha sede in Shenzhen nello stesso distretto dove ha sede anche Foxconn fra i principali fornitore di Apple.
Articolo Precedente
AirDog il drone inseguitore
Articolo Successivo
Un MacBook Air da 12 pollici potrebbe arrivare a metà del 2015