Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

I primi cloni cinesi dell'Apple Watch compaiono al Ces 2015

Redazione Avatar

di Redazione

08/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
I primi cloni cinesi dell'Apple Watch compaiono al Ces 2015
Il Ces è una grandissima vetrina, così è facile trovarci più o meno di tutto. Business Insider riporta che passeggiando per il Ces la redazione si è imbattuta in un'azienda cinese che commercializza un perfetto clone dell'Apple Watch. Le fotografie pubblicate da Business Insider sono incredili, si tratta di un clone più o meno perfetto. Gli articolisti riportano però che l'azienda presente al Ces non è stata in grado di fornire maggiori informazioni sulle funzionalità dell'orologio a causa di una certa difficoltà di dialogo dovuto alla lingua. Cultofmac a sua volta riporta un articolo con meno foto, ma che indica Oplus Tek come un'azienda presente al Ces e che commercializza un perfetto clone dell'apple watch al costo di appena 35$. Oplus Tek secondo quanto riportato da Cultofmac ha sede in Shenzhen nello stesso distretto dove ha sede anche Foxconn fra i principali fornitore di Apple.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

AirDog il drone inseguitore

Articolo Successivo

Un MacBook Air da 12 pollici potrebbe arrivare a metà del 2015

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022