La nuova Ford S-Max previene le multe
di Redazione
24/03/2015
"Gli automobilisti non sono sempre consci della velocità a cui stanno andando e qualche volta si rendo conto di avere infranto un limite soltanto quando si vedono recapitare una multa nella cassetta della posta"ha detto Stefan Kappes, supervisor sicurezza attiva Ford Europa.
"L'Intelligent Speed Limiter può rimuvore una parte dello stress del guidare aiutando i clienti a rimanere entro i limiti di velocità consentiti"L'Intelligent Speed Limiter non è l'unico sistema di sicurezza con cui sarà equipaggiata la nuova S-Max, ci sarà anche un sistema di rilevamento dei pedoni che pre-carica i freni e avverte il guidatore in caso di possibilità di incidente in modo da rendere la frenata più immediata. Ford ha dunque fatto un grande sforzo sul campo della sicurezza. La nuova S-Max è già disponibile in prenotazione per il mercato europeo, il prezzo parte dai 26.000 euro.
