La nuova Ford S-Max previene le multe

Ford ci tiene al portafoglio dei suoi clienti. Provare il brivido della velocità non è mai un bene e l'ebrezza del numerone del tachimetro spesso ha un costo e nella migliore delle ipotesi è una multa. Ford lo sa così ha equipaggiato la sua nuova S-Max con un sistema denominato "Intelligent Speed Limiter" che individua i limiti di velocità sul tratto di strada percorso e costringe il guidatore a tenere a bada il piedino indisciplinato. Il sistema si compone di una telecamera montata sul parabrezza che tiene d'occhio i segnali posti ai lati della strada e quando l'automobile entra in una zona a velocità limitata automaticamente riduce il numero di giri del motore in modo da non infrangere il divieto imposto. [gallery size="medium" ids="5507,5508,5509,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518"] Naturalmente se il guidatore avesse comunque bisogno per motivi di sicurezza di superare i limiti consentiti può sempre disattivare il sistema attraverso un bottone posto sulla console oppure dando un colpo deciso al pedale dell'accelaratore.ha detto Stefan Kappes, supervisor sicurezza attiva Ford Europa.L'Intelligent Speed Limiter non è l'unico sistema di sicurezza con cui sarà equipaggiata la nuova S-Max, ci sarà anche un sistema di rilevamento dei pedoni che pre-carica i freni e avverte il guidatore in caso di possibilità di incidente in modo da rendere la frenata più immediata. Ford ha dunque fatto un grande sforzo sul campo della sicurezza. La nuova S-Max è già disponibile in prenotazione per il mercato europeo, il prezzo parte dai 26.000 euro.