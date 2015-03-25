Cyanogen: pronto smartphone Android senza app Google
di Redazione
25/03/2015
“Quando queste app sono profondamente integrate nel sistema - dichiara Ohev-Zion - , la maggior parte delle volte hanno performance migliori di quelle di Google”Secondo alcune indiscrezioni riportate da blog americani, non è escluso che il nuovo smartphone Cyanogen presenti anche la suite Office: la presenza di tutti questi servizi targati Microsoft non farebbe altro che aumentare i rumors secondo i quali dietro Cyanogen ci sia proprio l’azienda di Redmond. In ogni caso, è ancora presto per dare una valutazione sul progetto e non resta che attendere il momento del rilascio del primo telefonino di nuova generazione senza Play Store di Google.
