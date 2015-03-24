Home Business Twitter integra Foursquare per tweet geolocalizzati più precisi

di Redazione 24/03/2015

Twitter ha da poco informato di nuove funzioni prossimamente a disposizione per gli utenti, grazie alla collaborazione con Foursquare. I due social network, l’uno basato sul microblogging e l’altro sulla geolocalizzazione, infatti, sono pronti a lanciare un progetto che permetterà di taggare luoghi precisi e spazi specifici, piuttosto che semplici città. Le trattative erano state aperte lo scorso dicembre, ma nessuna indiscrezione era trapelata dal social dei 140 caratteri. Un test, condotto tra nuovi iscritti, aveva mostrato come i contenuti location-based inducessero a riaprire Twitter, cosa che non accadeva con chi non aveva visto tweet legati al luogo. Foursquare, permette di segnalare la propria posizione geografica alle persone del nostro network tramite gps. Chi è iscritto sa che si può condividere in tempo reale, facendo il check-in, il luogo in cui ci si trova, che sia un negozio, un ristorante, una caffetteria, un luogo di interesse artistico o culturale. Il valore aggiunto è che si possono dare e ricevere feedback relativi al posto e dare suggerimenti mirati su cosa valga la pena vedere o meno, assaggiare oppure no. Ad esempio, se si vuole visitare un museo senza rimanerci a lungo, si troveranno consigli sulle opere di maggiore interesse e in base alle valutazioni e ai commenti degli utenti si potrà scegliere su cosa soffermarsi. Stessa cosa se in un ristorante non si sa cosa scegliere tra la varietà dei piatti offerti, con Foursquare ci si potranno schiarire le idee. Appare chiaro quindi, che l’integrazione di Foursquare, che metterà a disposizione il suo database, compenserà in larga misura le funzioni di Twitter relative ai geotag, che al momento sono alquanto limitate. D’altro canto anche Foursquare ne trarrà sicuramente vantaggio, anzi questa potrebbe essere la spinta giusta che da tanto tempo aspettava per diffondersi in maniera virale. Un’opportunità per tutti, insomma, per conoscere luoghi e avere a disposizione dei commenti utili che i due social sperano, riuscirà ad ampliare l’utenza.