KDE Slimbook, arriva il nuovo Macbook Air con Linux

di Redazione 01/02/2017

Portare una distribuzione Linux su un dispositivo simile al tanto celebrato Macbook Air di Apple è possibile? A quanto pare sì: KDE Slimbook, nuovo notebook Linux-based dotato di un design che sembra ricalcare per molti aspetti il laptop simbolo della Mela, sembra riuscire in questo intento. KDE Slimbook è ottimizzato per sfruttare l'hardware in uso al massimo, grazie a una buona dotazione di software open source che garantisce l'assenza di bloatware, una piaga che tende purtroppo ad affliggere ancora molti laptop su cui sono stati pre-installati sistemi operativi proprietari. L'OS presente sul device è KDE Neon, distro recentissima incentrata su Ubuntu e parecchio flessibile per l'utenza di livello base e intermedio. Il notebook è stato studiato dal brand spagnolo Slimbook, in stretto rapporto con i suggerimenti della Linux KDE community. Per quanto riguarda la sua dotazione tecnica, ci troviamo di fronte ad un design in alluminio leggero, schermo da 13,3 pollici Full HD e una ricca selezione di chipset Intel Core a supportarne il funzionamento. KDE Slimbook, l'alternativa open source a Macbook Air? Le attuali varianti di KDE Slimbook includono chipset Intel Core (i5-6200U con frequenza 2,3 GHz, oppure Intel Core i7-6500U 2,5 GHz) con diversi tagli di RAM disponibile: 4/8/16 GB ed una serie di SSD prodotti da Samsung e Crucial, rispettivamente da 120/250 oppure 500 GB. Per quanto riguarda la dotazione di rete, ci troviamo davanti ad un Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4. ed Ethernet. Non mancano porte USB 3.0, uno slot card reader SD/MMC, mini HDMi e retroilluminazione. All'avvio, se siamo esperti o appassionati del mondo Linux, riconosceremo la distribuzione KDE Neon con interfaccia Plasma; tuttavia seguiranno in futuro altri desktop environment per chi volesse più libertà di scelta. KDE Neon rappresenta quello che può essere definito lo stato dell'arte per i community software dedicati a questa distribuzione, con applicazioni continuamente aggiornate senza necessità di aggiungere archivi o scaricare nuovo codice sorgente se desideriamo le ultime uscite in ambito software. La prima serie di laptop sarà disponibile a marzo 2017: non manca quindi molto tempo all'uscita ufficiale, di cui siamo già certi che molti fan di Linux saranno molto lieti.