Apple pubblica i dati dei risultati fiscali Q1 2017
di Redazione
01/02/2017
Apple inizia al meglio il 2017 comunicando i primi risultati fiscali dell’anno. Con il Q1 2017 si intende però il fatturato corrispondente all’ultimo trimestre del 2016. La società di Cupertino segna un fatturato da record che arriva a quota 78.4 miliardi di dollari di unità vendute, segnando così un balzo storico per l’azienda che si rialza dopo i cali registrati in precedenza. I risultati fiscali sono stati come al solito comunicati nella tradizionale conferenza con gli azionisti, e disponibili alla lettura tramite il sito ufficiale dell’azienda.
Apple, i risultati futuriLa società ha infine fornito le stime che riguardano il prossimo trimestre, ipotizzando un fatturato tra i 51.5 e i 53.5 miliardi di dollari, un margine lordo tra il 38 e il 39%, spese operative tra i 6.5 e i 6.6 miliardi di dollari, altre spese ed entrate per 400 milioni di dollari e un’aliquota fiscale del 26%. Qui di seguito tutti i numeri:
- fatturato fra i 51,5 miliardi di dollari e i 53,5 miliardi di dollari
- margine lordo fra il 38 percento e il 39 percento
- spese operative fra i 6,5 miliardi di dollari e i 6,6 miliardi di dollari
- altre entrate/(spese) di 400 milioni di dollari
- aliquota fiscale del 26 percento
Apple, le dichiazioni di Tim CookI dati sono stati commentati da Tim Cook, CEO dell’azienda, che rinnovare la fiducia verso il percorso intrapreso dall’azienda con le seguenti dichiarazioni:
Siamo entusiasti di annunciare che i risultati del nostro trimestre natalizio hanno generato il più alto fatturato trimestrale di sempre di Apple, infrangendo diversi altri record lungo la strada. Abbiamo venduto il maggior numero di iPhone rispetto al passato e abbiamo battuto tutti i record di fatturato precedenti per iPhone, Servizi, Mac e Apple Watch. Il fatturato derivante dai servizi è cresciuto fortemente rispetto allo scorso anno, trainato dalle attività record registrare dai clienti sull’App Store; siamo inoltre particolarmente entusiasti dei prodotti della nostra pipeline.
Articolo Precedente
Apple WatchOS 3.2 Beta 1: novità in anteprima per SiriKit e modalità Cinema
Articolo Successivo
KDE Slimbook, arriva il nuovo Macbook Air con Linux