Katch il tasto "Registra" per Meerkat

di Redazione
23/03/2015
Meerkat sembra l'ultima frontiera del video-blogging in tempo reale. L'app che consente di effettuare su Twitter uno stream video in tempo reale è ormai un fenomeno di costume tanto che ha già una valutazione intorno ai 40 milioni di dollari e lo stesso Twitter è dovuto correre ai ripari acquistando Periscope company che offre più o meno gli stessi servizi di Meerkat per correre ai ripari ed eventualmente offrire un servizio analogo basato sulla piattaforma nativa di Twitter. Meerkat ormai dunque sta dilagando un po' ovunque e fra le altre cose consente di registrare il video una volta che lo stream live è terminato in modo da poterlo uploadare per esempio su youtube o effettuare altre lavorazioni. È in questo contesto che si inserisce #katch. L'assioma è presto fatto: chi ha il tempo per uploadare i contenuti su youtube una volta che lo stream video è finito? Così #Katch fornisce un servizio semplicissimo, è sufficiente effettuare lo stream video con Meerkat e aggiungere l'hashtag #Katch per vederlo finire automaticamente su youtube una volta terminato l'evento live. Diventando follower di @katchkats otterrete una notifica una volta che il video è uploadato su youtube. Non c'è nessuna app da scaricare per utilizzare #Katch e nessun login da effettuare, semplicemente è sufficiente inserire nel titolo del live eseguito con Meerkat l'hashtag in questione ed il resto sarà completamente automatico. Attualmente #katch sta diventando viral ed è già uno dei servizi più utilizzati in America. Meerkat plaude all'iniziativa di #Katch tanto che Ben Rubin cofondatore di Meeerkat twitta:
Non è però ben chiaro quali siano gli obiettivi di #Katch ovvero se intende monetizzare o meno questo servizio. Attualmente è tutto gratuito e non ci sono costi. Tarikh Korula a cui si deve la nascita di #Katch e fondatore anche seen.co servizio di analisi per il ranking dei tweet ha semplicemente dichiarato che al momento stava semplicemente testando alcune nuove API di Twitter da utilizzare per un servizio di cui lui stesso aveva bisogno. In futuro #Katch potrebbe espandersi consentendo il login e la conseguente gestione dei video da parte degli utenti.
OMG SO COOL http://t.co/KepY67F0bX cc @katchkats— Ben Rubin (@benrbn) 21 Marzo 2015
