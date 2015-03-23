Layout Instagram la nuova app per creare Collage

Siete dei fan di Instagram, del selfie? siete amanti dello scatto facile o semplicemente vi piace condividere le vostre foto? è possibile che già disponiate un account su Instagram la nota piattaforma che consente in modo semplice ed immediato di condividere gli scatti dal vostro telefonino con amici e familiari. Se appartenete ad una delle categorie di cui sopra o più semplicemente siete degli utenti appassionati di Instagram, da oggi disponente anche di un'ulteriore applicazione che va ad aumentare il numero di possibilità a vostra disposizione. Instagram lancia "Layout" l'app che vi consente di creare rapidamente dei "Collage" a partire da un gruppo di foto esistenti, in altre parole consente di riunire in unico fotogramma scatti effettuati in momenti diversi. Non è una novità in assoluto su Instagram. Ed in effetti già un gran numero di utenti amano costruire delle composizioni fotografiche riunendo gli scatti dei loro momenti più belli. La novità è che con Layout tutto questo si può fare in modo semplice ed immediato. L'applicazione ha un funzionamento davvero semplice. Una volta lanciata, si può scegliere un template adatto a raccogliere le proprie foto. Ovvero si può scegliere un "Layout" che sia vicino a quella che è la vostra idea di composizione delle foto. Fatto questo potrete scegliere le foto da inserire nel "Layout", ruotarle, muoverle, trascinarle, applicare effetti. Una volta che ogni tassello del puzzle è al suo posto e la vostra composizione completata potrete pubblicarla con un clic. Per rendere ancora più semplice il vostro compito, Layout offre anche un'opzione "Face" in grado di scovare i ritratti presenti nel vostro rullino e proporveli per comporre il "Layout" desiderato. Infine c'è un opzione "Photo Boot" che consente di scattare una serie di foto in sequenza che compaiono immediatamente all'interno del Layout. Una volta selezionata l'opzione Photo Boot partirà un timer con un conto alla rovescia, appena terminato il countdown le foto verranno catturate ed andranno a fare bella mostra di se nel vostro "Layout". Al momento "Layout" è disponibile solo per iOS, arriverà su Android nei prossimi mesi