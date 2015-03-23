FB Messenger da chat a sistema di comunicazione integrata
di Redazione
23/03/2015
Messenger è una delle parti vitali per Facebook. Lo dimostra anche la recente decisione di voler integrare il "pagamento fra amici" fra le funzionalità offerte dalla chat. Tuttavia Facebook guarda anche alle esperienze che provengono dalle altre parti del globo ed in particolare alla Cina dove WeChat è molto di più di una normale piattaforma per la messagistica ma è un vero e proprio sistema di comunicazione integrato che offre funzionalità di vario genere dall'ecommerce ad un diverso fluire del flusso delle informazioni e che consente per esempio alle aziende di entrare in diretto contatto con i loro clienti. Non è una novità dell'ultimo minuto che Alibaba colosso cinese dell'ecommerce abbia investito parecchi soldi in Snapchat proprio per contrastare il successo che un servizio come WeChat ha in Cina. Con questo quadro che mostra come le piattafome di messaging possano evolvere rapidamente come centro di ogni opportunità di business appare ovvio che Facebook non voglia restare fuori dai giochi. Così durante la F8 developers conference del 25 e 26 Marzo è estremamente probabile che Facebook introduca una serie di strumenti rivolti agli sviluppatori attraverso i quali integrare i propri servizi all'interno di Messenger. Non è ancora ben chiaro come questa serie di strumenti si concretizzeranno ma è estremamente probabile che in una prima fase Facebook si concentrerà su come consentire ad applicazioni sviluppate da terze parti di fare fluire i propri contenuti attraverso Messenger. Sulla base della reazione degli utenti Facebook potrebbe estendere ulteriormente le funzionalità da integrare in Messenger.
Aprirsi al mondo esternoMessenger è nato come interamente dipendente da Facebook e fortemente integrato con il social network. Esistono delle deroghe a questo che consentono un'interazione leggera per esempio con i siti web. Gli sviluppatori hanno a disposizione una serie di Api che consentono di condividere la pagina di un sito con un amico attraverso Messenger, ma oltre a questo sono ben poche le funzioni che esulano da una stretta interazione con Facebook. Gli utenti possono chattare, effettuare chiamate, scambiare foto ma tutto all'interno della piattaforma del social. L'esperienza di altre piattaforme di messaging come Line, WeChat e Snapchat offre delle soluzioni leggermente diverse con una maggiore apertura a servizi esterni. Ad esempio in Line è possibile comprare emoj attraverso servizi esterni, o anche comprare applicazioni integrate nella chat, ad esempio per il ritocco fotografico. Snapchat consente di ricevere foto e contenuti attraverso un servizio noto come Discover page, WeChat può essere utilizzata per pagare un taxy o comprare altri servizi via internet.
Per ora solo rumorDurante la prossima F8 Developer conference secondo i rumor che circolano insistentemente in rete Facebook potrebbe appunto introdurre l'argomento di come Messenger possa aprirsi maggiormente verso il mondo esterno. Facebook per ora ha rifiutato di commentare queste indiscrezioni ma d'altra parte la F8 Developer Conference avrà luogo a San Francisco dal 25 al 26 Marzo presso il Fort Mason Center e Zuck e soci faranno sicuramente chiarezza sull'argomento
Articolo Precedente
Android: Smart Lock è il nuovo sistema di sicurezza
Articolo Successivo
Layout Instagram la nuova app per creare Collage