Jaguar XE: è pura tecnologia in movimento

21/08/2014

Le auto non sono più quelle di una volta. Il massimo dell’interazione tra me e la mia vecchia Fiat Punto si limita a qualche calcio sotto al cruscotto per convincerla ad avviarsi. I nuovi modelli, invece, sono tutto un fiorire di connessioni e interattività. Vi suggeriscono la strada migliore verso la destinazione desiderata, hanno migliaia di sensori che registrano di tutto e intrattengono i vostri passeggeri durante il viaggio e, come se non bastasse, vanno a nozze con smartphone e tablet.

Tecnologia ed eleganza

Prendiamo la Jaguar XE, ad esempio; la nuovissima berlina sportiva inglese promette non solo il massimo del divertimento alla guida, ma anche il massimo del confort, della connettività e dell’interattività, grazie al suo innovativo sistema di infotainment che sfrutta un touch screen da 8 pollici, può essere controllato tramite comandi vocali e offre la possibilità di collegare uno smartphone iOS o Android alla vettura per controllarne tutta una serie di funzioni.

La vettura si controlla da remoto

Dallo smartphone è possibile regolare la climatizzazione della vettura, ad esempio, oppure aprire e chiudere le porte, e se volete stupire sul serio gli amici, imitate Batman e avviate il motore a distanza! Ma non solo: il sistema di infotainment permette di accedere alle app presenti sullo smartphone tramite il touchscreen della vettura e utilizzare il sistema integrato nella Jaguar XE come un hotspot Wi-Fi per far collegare tutti gli occupanti ad internet. Ma il sistema di infotainment della berlina inglese offre anche molte altre chicche, come ad esempio l’head-up display (HUD) con tecnologia laser, che proietta immagini con elevato contrasto direttamente sul parabrezza fornendo così utili informazioni come le istruzioni di navigazione, senza costringere il guidatore a distogliere gli occhi dalla strada. Io, quasi quasi, ne installo uno anche sulla mia Punto. Dopotutto, non dovrebbe essere così difficile convincere il signor Jaguar ad inviarmene uno da provare… [caption id="attachment_518" align="aligncenter" width="600"]Jaguar, oltre che sull'eleganza delle linee, punta sulla tecnologia per la XE, la sua nuova berlina sportiva Jaguar, oltre che sull'eleganza delle linee, punta sulla tecnologia per la XE, la sua nuova berlina sportiva[/caption]
