Jaguar XE: è pura tecnologia in movimento
di Redazione
21/08/2014
Le auto non sono più quelle di una volta. Il massimo dell’interazione tra me e la mia vecchia Fiat Punto si limita a qualche calcio sotto al cruscotto per convincerla ad avviarsi. I nuovi modelli, invece, sono tutto un fiorire di connessioni e interattività. Vi suggeriscono la strada migliore verso la destinazione desiderata, hanno migliaia di sensori che registrano di tutto e intrattengono i vostri passeggeri durante il viaggio e, come se non bastasse, vanno a nozze con smartphone e tablet.
Tecnologia ed eleganzaPrendiamo la Jaguar XE, ad esempio; la nuovissima berlina sportiva inglese promette non solo il massimo del divertimento alla guida, ma anche il massimo del confort, della connettività e dell’interattività, grazie al suo innovativo sistema di infotainment che sfrutta un touch screen da 8 pollici, può essere controllato tramite comandi vocali e offre la possibilità di collegare uno smartphone iOS o Android alla vettura per controllarne tutta una serie di funzioni.
La vettura si controlla da remotoDallo smartphone è possibile regolare la climatizzazione della vettura, ad esempio, oppure aprire e chiudere le porte, e se volete stupire sul serio gli amici, imitate Batman e avviate il motore a distanza! Ma non solo: il sistema di infotainment permette di accedere alle app presenti sullo smartphone tramite il touchscreen della vettura e utilizzare il sistema integrato nella Jaguar XE come un hotspot Wi-Fi per far collegare tutti gli occupanti ad internet. Ma il sistema di infotainment della berlina inglese offre anche molte altre chicche, come ad esempio l’head-up display (HUD) con tecnologia laser, che proietta immagini con elevato contrasto direttamente sul parabrezza fornendo così utili informazioni come le istruzioni di navigazione, senza costringere il guidatore a distogliere gli occhi dalla strada. Io, quasi quasi, ne installo uno anche sulla mia Punto. Dopotutto, non dovrebbe essere così difficile convincere il signor Jaguar ad inviarmene uno da provare… [caption id="attachment_518" align="aligncenter" width="600"] Jaguar, oltre che sull'eleganza delle linee, punta sulla tecnologia per la XE, la sua nuova berlina sportiva[/caption]
Articolo Precedente
Renovo la prima coupé con motore completamente elettrico
Articolo Successivo
NOKE: Il lucchetto 2.0 che si apre con lo smartphone
Articoli Correlati
Auto e ricambi: dove trovarli?
04/10/2019
Come scegliere una nuova auto
05/03/2018