NOKE: Il lucchetto 2.0 che si apre con lo smartphone
di Redazione
21/08/2014
Quanti di voi usano un lucchetto? Uhm… vedo molte mani alzate. Bene. Anche io ne utilizzo uno. Il problema è che proprio di recente, per un motivo ancora non ben identificato, la chiave che normalmente lo apre non ha più funzionato. Lucchetto bloccato e spesa doppia: il fabbro per “scardinare” il vecchio e il ferramenta per acquistarne uno nuovo. Tutto questo non sarebbe successo se avessi avuto un Noke. Quanti di voi lo conoscono? Oh… non vedo mani alzate. Bene…
Lucchetto intelligenteIl Noke è un lucchetto elettronico realizzato in robusto acciaio e boro e composto da trenta parti attentamente assemblate in modo da renderlo anche resistente all’acqua, oltre che ai tentativi di effrazione. Il nome è l’evidente unione contratta delle parole “No Key”, ad evidenziare proprio il fatto che per il bloccaggio e la successiva apertura non c’è bisogno di alcuna chiave. Perlomeno non di una chiave di tipo tradizionale. Per sbloccare il Noke, difatti, è sufficiente uno smartphone; basta che abbiate installato l’app fornita in dotazione e che vi troviate a non più di tre metri di distanza dal lucchetto. Il Noke al suo interno contiene un ricevitore/trasmettitore Bluetooth 4.0 e una batteria in grado di alimentarlo per circa un anno che, all’avvicinarsi dello smartphone si collega ad esso e abilita lo sblocco della serratura. Basta quindi schiacciare una volta il lucchetto stesso per aprirlo. E se si scarica la batteria dello smartphone? Semplice: è possibile utilizzare una sequenza di pressioni sul lucchetto come sblocco d’emergenza. Se invece si dovesse scaricare la batteria del Noke, è possibile collegarvi una batteria esterna, sbloccarlo e poi cambiare quella interna. Nessun problema neanche in questo caso, quindi. [caption id="attachment_513" align="aligncenter" width="600"] Il Noke è il primo lucchetto con apertura automatica gestita tramite Bluetooth[/caption]
Funzioni collaborativeParticolarmente interessante la possibilità di fornire ad un amico la possibilità di sbloccare il vostro Noke. Questi potrà farlo per una sola volta, per sempre o quando lo deciderete voi. Inoltre è possibile anche stabilire degli orari durante i quali il Noke verrà sbloccato in automatico, ad esempio quando siete in ufficio se lo utilizzate per proteggere i cassetti della scrivania. Vi è venuta voglia di acquistarne uno? Dovrete attendere ancora un po’, visto che il Noke per adesso è ancora un progetto in cerca di finanziatori su Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/fuzdesigns/noke-the-worlds-first-bluetooth-padlock). Potete comunque prenotarne uno per 59 dollari, più spese di spedizione. Vi segnaliamo che il Noke sarà disponibile anche in versione “da bici”, con cavo e sistema di montaggio, per 79 dollari. Le spedizioni dei primi Noke con relativa app, che sarà compatibile con tutti i device dotati di connessione Bluetooth 4.0 e sistema operativo Android 4.3 o superiori e iOS 7 e superiori, sono previste per il mese di febbraio 2015. [caption id="attachment_514" align="aligncenter" width="600"] Il Noke può essere usato per proteggere armadietti, porte, bici...[/caption]
