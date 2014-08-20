Elemoon il braccialetto chic un po' geek

"Tecnologia indossabile" ovvero oggetti che tendono a fondere la loro anima tech con gli abiti o gli accessori che indossiamo. Lo scopo? traghettare la tecnologia dall'asettico, noioso e spesso anche un po' maschilista mondo fatto di "computer - hardware - software" ad una dimensione più umana dove perde di importanza il mezzo ed invece assume importanza il risultato. [caption id="attachment_495" align="alignleft" width="225"] Il braccialetto elemoon illuminato in penombra[/caption] Elemoon è un braccialetto che sposa in pieno questa tendenza ed anzi la porta oltre. Lo scopo di Elemoon è prima di tutto essere un oggetto di design. A prima vista potrebbe sembrare un comune elegante braccialetto disegnato da uno stilista alla moda. Ad uno sguardo più approfondito si scorgono alcuni elementi tecnologici funzionali da un lato all'aspetto estetico e stilistico del braccialetto, dall'altro a migliorare alcuni aspetti della vita pratica comune di tutti i giorni.

Prima di tutto l'estetica

Poi la pratica

La moda costa

Elemoon dispone di una serie di puntini luminosi disposti sulla fascia. I punti luce in questione si possono illuminare in vario modo. Prima di ogni cosa possono cambiare colore sulla base del vestito scelto. In questo modo l'abbinamento sarà perfetto qualunque sia l'abito indossato e per qualunque occasione.Elemoon si connette al telefonino via Bluetooth. Può illuminarsi all'arrivo di una telefonata o di un sms. Naturalmente la modalità con cui avvengono le notifiche può essere configurata attraverso l'immancabile App. Infine, se come capita spesso, all'uscita del locale o prima di lasciare l'ufficio o l'appartamento non trovate più il telefonino, potete sempre strofinare Elemoon come se fosse la lampada di Aladino e immediatamente lo smartphone inizierà a suonare. Si certo funziona via Bluetooth per cui agisce in un raggio di pochi metri, tuttavia sufficienti per ritrovare il telefono in ambienti chiusi. Ovviamente se lo dimenticate in aeroporto o similari la vostra ricerca sarà un po' più complessaIl braccialetto non ha moltissime funzioni, solo poche e ben definite ma ha un costo di 179$. E' abbastanza per un oggetto così limitato da un punto di vista delle caratteristiche tecniche. Tuttavia in questo specifico caso non sono le specifiche tecniche la parte più importante del braccialetto, piuttosto il mix di moda, eleganza e tecnica. In definitiva il prezzo paga sia la moda sia la tecnica