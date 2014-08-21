Renovo la prima coupé con motore completamente elettrico

Nell'epoca dove il rispetto per l'ambiente riveste un'importanza vitale, anche le case costruttrici d'automobili hanno ben pensato di produrre auto green, ovvero con un motore tale da non produrre inquinamento.

motore, completamente elettrico e in grado di liberare una potenza veramente elevata, pari a cinquecento cavalli. La Renovo Coupé prodotta di recente negli stabilimenti della Silicon Valley della Renovo Motors è una di quelle auto che esprimono al meglio questa tendenza. Il dettaglio più importante è da ricercarsi proprio nele in grado di liberare una potenza veramente elevata, pari a cinquecento cavalli.

Eleganza Vintage

cinquecento cavalli il spicca la coppia da 1300 Nm, decisamente tanti per un auto elettrica. Il veicolo, presentato alla manifestazione di Pebble Beach , dove si svolge il Concorso Eleganza, ha ottenuto ottime critiche. La Renovo Coupé ha una linea vintage, che comunque non mette da parte le nuove tecnologie, con le quali riesce a coesistere in maniera perfetta, creando un auto dallo stile antico ma dal cuore moderno sotto ogni punto di vista. Il peso del veicolo sarà di millecinquecento chili, di cui la metà è da attribuire solo alla parte del motore e delle batterie. Analizzando l'auto sotto il profilo della potenza, oltre aiil spicca la, decisamente tanti per un auto elettrica.

Elettrica con Velocità

I produttori hanno voluto sottolineare che la Renovo è un'auto molto veloce, e reattiva: per poter sprigionare tutta la potenza del motore basteranno pochissimi millesimi di secondo, ed i consumi energetici saranno sempre limitati. Per la precisione, i millesimi di secondo da attendere per poter godere della massima potenza del veicolo sono circa quaranta. La velocità massima che Renovo può raggiungere è pari a centonovanta chilometri orari, e bastano solo quattro secondi per raggiungere i cento chilometri partendo da zero

Autonomia e Batterie

Sull'autonomia del veicolo, i produttori della Renovo non si sono voluti sbilanciare troppo: a seconda della velocità il consumo energetico potrebbe variare anche di molto. Tuttavia la Renovo dovrebbe avere un'autonomia di circa cento chilometri, e tempi di ricarica della batteria pari a circa trenta minuti.

Design Shelby CSX9000

La Renovo è stata costruita basandosi sulle forme della Shelby CSX9000, il telaio dei due veicoli risulta essere quasi identico.

Si presenta con la parte anteriore leggermente allungata, che mette in risalto il cofano dove sono contenuti motore e batterie ed i fari, possenti ed in grado di illuminare la strada anche da grande distanza. La parte posteriore invece rimane leggermente schiacciata.

Ci sono voluti ben quattro anni prima che il veicolo potesse vedere la luce: il progetto infatti venne presentato nel 2010, e solo quest'anno è stato presentato il primo modello prodotto di Renovo. Questo lasso di tempo ha permesso ai produttori di potersi concentrare totalmente sulle caratteristiche innovative dell'auto.

Produzione e prezzi

Da notare inoltre come questo veicolo sarà venduto in edizione limitata: saranno infatti soltanto cento i modelli di Renovo Coupè che vedranno la luce nel corso del prossimo anno, ovvero nei primi mesi del 2015.

Il prezzo di vendita del veicolo è comunque stato stabilito: si parla di circa cinquecento venti mila dollari, i quali sono parai a quattrocento mila euro. Tale somma di denaro potrebbe esser vista come molto elevata, ma che comunque permette di ridurre drasticamente il livello di inquinamento emesso dalla combustione dei vari carburanti.