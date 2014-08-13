IXION l'aereo senza finestre... con vista all'esterno

Si chiama IXION ed è un aereo...senza finestre. La sua particolarità è che comunque i passeggeri possono godersi la vista del panorama attraverso un sistema di telecamere che acquisiscono le immagini della realtà circostante e le riportano proiettate sulla fusoliera interna a 360° . Esattamente come se il passeggero stesse volando senza nessuna barriera fra se e l'esterno. [caption id="attachment_266" align="aligncenter" width="990"] Le telecamere acquisiscono le immagini dall'esterno e le proiettano sulla fusoliera[/caption] IXION è il vincitore dell'International Yacht & Aviation Awards 2014 nella categoria Exterior design per il 2014. L'evento organizzato da Design et al premia i migliori progetti di design del mondo. Progettato dalla francese Technicon Design è naturalmente un prototipo, potrebbe anche non diventare mai un veicolo in produzione, tuttavia dobbiamo ammettere che è estremamente affascinante. La tecnica ricorda vagamente quella descritta qui molto più in piccolo. In pratica si acquisiscono dall'esterno una serie di immagini e informazioni e le si riproducono "in maniera tridimensionale" su un device elettronico (in questo caso la fusoliera di un aereo). L'effetto desiderato è quello di fornire all'utente una percezione 3D della realtà anche quando fisicamente non esiste un contatto visivo reale con l'ambiente circostante. [gallery columns="5" ids="268,272,271,270,269"]

Fantascienza... per ora!

Affascinante sicuramente anche se ci riporta con la mente ad un universo fantascientifico immaginato in film come Matrix o al mondo percepito disegnato in Avatar. Ma per ora siamo lontani da tutto ciò e per tornare con i piedi per terra, si fa per dire visto il tema, quello che possiamo dire è che IXION offre una serie si spunti interessanti oltre quello assolutamente innovativo dell'assenza totale di finestre. Nel concept sono presenti anche pannelli solari per portare energia all'interno, possibilità di visualizzare sulla fusoliera dell'aereo, oltre al panorama esterno virtualizzato, anche un secondo schermo ad esempio quello in uso sul proprio tablet, videoconferenza in volo, controllo virtuale dei dispositivi (vi ricordate Tom Cruise in minority report mentre muoveva gli oggetti virtualmente sul suo schermo di controllo?) e se per caso fuori piovesse potrete sempre cambiare panorama scegliendo di proiettare quello che più vi piace sulla fusoliera dell'aereo. [ylwm_vimeo width="700" height="437"]78458486[/ylwm_vimeo]