Galaxy Alpha l'annuncio ufficiale di Samsung

Redazione

di Redazione

13/08/2014

Galaxy Alpha l'annuncio ufficiale di Samsung

Ora è ufficiale, Samsung ha diramato un comunicato stampa in cui rende note le caratteristiche del Galaxy Alpha. Ne avevamo parlato qui riportando una serie di indiscrezioni, ora possiamo dire con certezza quali indiscrezioni erano veritiere e quali invece non sono state confermate. [caption id="attachment_281" align="aligncenter" width="849"]Samsung Galaxy Alpha Specifiche Tecniche Samsung Galaxy Alpha Specifiche Tecniche[/caption] Prima di tutto è confermato che il telaio sarà in metallo a differenza di quanto fatto fin qui per i predecessori. Il display sarà un super Amoled da 4.7 pollici. La risoluzione dello schermo 1280 x 720  pixel. Il processore viene indicato come Octa Core (Quad 1.8GHz + Quad 1.3GHz) infine per la memoria vengono indicati 2GB di memoria RAM e 32GB di memoria integrata. Per ora non è stato fatto nessun annuncio rispetto alla possibilità di commercializzare una versione da 64GB, quindi viene smentita una delle indiscrezioni circolate in precedenza. Confermato invece il fatto che la memoria non sarà espandibile, manca lo slot microSD. Confermata anche la presenza del lettore di impronte digitali integrato nel tasto home. Presenti anche sensori di movimento, sensori di luminosità e prossimità, sensore hall, sensore HR.

Fotocamere e Video

Due le fotocamere, come previsto, frontale e posteriore e come previsto 12MP (posteriore) + 2.1MP (frontale). Non esattamente un campione di risoluzione ma aspettiamo di avere il telefono in mano prima di poter dire qualunque cosa sull'effettiva resa fotografica.

Spessore e batteria

Con uno spessore inferiore a 7 mm, Samsung vanta "uno dei dispositivi più sottili della linea Galaxy di sempre", tuttavia uno spessore così sottile paga dazio alla batteria, di soli 1860 mAh quasi 1000 mAh inferiore a quella dell'S5. Ad ogni modo nulla si può dire sulla durata reale di questa batteria fino a quando non sarà possibile, telefono alla mano, effettuare un test sul campo. [gallery columns="5" ids="296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307"]

Design

Grande enfasi su Design e Materiali, se è vero che le caratteristiche tecniche fin qui non disegnano un mostro di potenza,  Samsung invece non ha lesinato sui materiali. In effetti il Galaxy Alpha è il primo telefono di Samsung che sembra volere rassicurare i consumatori sull'effettiva qualità dei materiali impiegati. Rimane tuttavia l'incognita del posteriore ancora in plastica, sembrerebbe comunque possibile rimuoverla per sostituire la batteria. La data di rilascio potrebbe essere l'inizio di settembre. Nulla ancora è stato detto sui prezzi. Specifiche tecniche:

Network

LTE Cat.6 (300/50Mbps)

Display

4.7” HD Super AMOLED (1280 x 720)

AP

Octa Core (Quad 1.8GHz + Quad 1.3GHz)

OS

Android 4.4.4 (KitKat)

Camera

12MP (rear) + 2.1MP (front)

Camera Features

Beauty Face, Dual Camera, HDR (High Dynamic Range), Panorama, Selective Focus, Shot & More, Virtual Tour

Video

UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Video Codec : H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 Video Format : MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Audio

Audio Codec : MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC Audio Format : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Additional Features

Ultra Power Saving Mode

Download Booster

Quick Connect

Private Mode

Google Mobile Service

Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube

Connectivity

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2x2) Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+ USB: USB 2.0 NFC

Sensor

Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor ,Gesture Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor

Memory

RAM : 2GB Internal Memory : 32GB No micro SD Slot

Dimension

132.4 x 65.5 x 6.7 mm, 115g

Battery

1,860 mAh
 
