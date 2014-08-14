I vestiti che producono energia

Ok, nessuno di noi quando entra in un negozio per comprare un paio di jeans o un vestito alla moda, potrebbe mai pensare che i vestiti che indosserà potrebbero essere utili a produrre energia per il pianeta. Più facile pensare a quanto siano belli o a quanto bene si adattino al nostro corpo. La produzione di energia è legata al concetto di tecnologia, e la tecnologia è quanto di più distante dai pensieri di una donna o di un uomo intenti a misurare abiti avvolti dal caldo abbraccio di un negozio di tendenza. Eppure se ci pensate, i vestiti potrebbero essere un ottimo veicolo per la produzione di energia. Li indossiamo costantemente, ogni giorno, sono perennemente in movimento, conosciamo le proprietà dei tessuti come le nostre tasche, dunque perché non migliorarli affinché diventino oggetti che restituiscano al pianeta lo stesso quantitativo di energia che viene utilizzato per la loro produzione? [caption id="attachment_257" align="alignleft" width="200"] La sciarpa realizzata con un sottile filo di fibra produce energia. Photo: Marina Toeters Model: Daisy Loenhout[/caption]

La sciarpa che produce energia

La forza delle idee

L'energia nelle scarpe