Expo 2015: Women For Expo due nuovi concorsi al femminile
14/08/2014
We-Women for Expo e Padiglione Italia hanno ufficialmente dato il via a due nuovi concorsi "Progetti per le donne" e "Progetti delle donne". I due concorsi si pongono l'obiettivo di valorizzare l'impegno e la capacità progettuale femminile nell'ambito del tema scelto da Expo 2015: "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita"" Il primo concorso "Progetti delle donne" è rivolto a start up di imprese femminili che vivono e lavorano sul territorio italiano. Creatività, intraprendenza, innovazione al centro delle imprese progettuali che dovranno essere presentate per la partecipazione al concorso. In palio 3 premi da 40.000€, 30.000€ e 10.000€ erogati grazie al sostegno di Fondazione Milano Expo 2015, Fondazione Giuseppina Mai e Accenture. Inoltre i progetti premiati usufruiranno della visibilità all'interno del palinsesto degli eventi di Padiglione Italia. Cosa non da poco per una start up, con tutti i vantaggi che una esposizione mediatica così vasta potrebbe comportare. Il secondo concorso "WE - Progetti per le donne" si pone l'obiettivo di mettere in luce i progetti già realizzati e che hanno portato un cambiamento positivo nella vta delle donne. I primi 100 progetti avranno una enorme visibilità all'interno di Expo 2015. Addirittura riceveranno in premio uno spazio espositivo personalizzabile per un periodo di 7 giorni, la visibilità nel palinsesto eventi di WE in Padiglione Italia e la presenza sul sito Web del progetto.
“C’è una familiarità naturale con il nutrire, il prendersi cura e il fornire energia alla vita che inevitabilmente renderà le donne protagoniste dell’Expo Milano 2015. La donne infatti sono responsabili da sempre dell’attenzione e della solidarietà nei confronti della propria famiglia ma anche nel genere umano nel suo complesso. Per questo è nata l’idea di Women for Expo. Un progetto a cui tengo moltissimo, che ora si arricchisce di un tassello ulteriore. Nella doppia veste di Paese che ospita l’Esposizione universale del 2015 e di Paese partecipante, Padiglione Italia ha deciso infatti di lanciare due concorsi rivolti al mondo delle start up al femminile e a quello della solidarietà dedicate alle donne. Un modo molto concreto per valorizzare il ruolo delle donne a Expo Milano 2015” Diana Bracco, Presidente Expo 2015 SpA e Commissario Generale di Sezione del Padiglione Italia (fonte Women For Expo)I concorsi terminano il 31 Ottobre, per partecipare è necessario registrarsi e inviare la propria candidatura al sito http://wepadiglioneitalia.ideatre60.it/
