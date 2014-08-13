Google Faster collegherà Asia e America

Immaginate di stendere un bel cavetto di connessione lungo qualche migliaia di kilometri fra un computer posizionato diciamo in una residenza elegante sulle spiagge californiane ed uno posizionato in una lussuosa villetta sulle coste giapponesi. Ecco questo è più o meno quanto farà Google entro il 2016. In realtà il cavetto sarà un enorme cavo di connessione con la capacità di trasportare circa 60 terabytes di dati per secondo e sarà posizionato sott'acqua. Il progetto si chiama FASTER e vede la partecipazione di NEC, KDDI, China Telecom Global, SingTel, China Mobile International e Global Transit, essenzialmente alcuni fra i maggiori player nel campo delle telecomunicazioni. Faster collegherà Seattle, Portland, Los Angeles e San Francisco a Shima e Chikura nel sud est del Giappone. I nostri calcoli ci dicono che stiamo parlando circa di 8.000 Km di cavo, il costo previsto intorno ai 300 milioni di dollari.

Perché tutto ciò?