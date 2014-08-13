EXPO 2015: Estonia fra tecnologia e natura

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, questo il tema dell'Esposizione Universale. Saranno moltissimi i padiglioni di tutto il mondo che proporranno il loro modo di interpretare un tema così impegnativo. Un'interpretazione che per molti parte dalle origini, dal seme della vita e dell'agricoltura ma che per altri passa soprattutto dalla tecnologia e dall'innovazione.

Tra i diversi padiglioni, rappresentanti le varie nazioni del mondo, un'attenzione particolare la merita quello dell'Estonia. L'Estonia all'Expo di Milano cercherà di evidenziare che la propria forza sta nella tecnologia. Una tecnologia che viene utilizzata per migliorare in modo sostenibile il mondo dell'agricoltura e dello sviluppo di energie rinnovabili.

'Gallery of...' (questo il nome dato al padiglione) coprirà una superficie di oltre mille metri quadri, tutti focalizzati sulla relazione fra sostenibilità e tecnologia.

Sarà completamente rivestito di schermi ad alta risoluzione che mostreranno in streaming scene dall'Estonia. Scene di vita, di tutti i giorni, ma anche natura, cultura ed eventi incentrati sulle tematiche dell'Expo. Inutile dire che tutto il padiglione sarà coperto da una rete wi-fi completamente gratuita ed avrà una sua app dedicata per conoscere tutti gli eventi nazionali e quelli in programma all'Expo. Per l'elevata tecnologia utilizzata e per i software che verranno utilizzati, la BBC ha addirittura parlato del padiglione dell'Estonia come di una seconda Silicon Valley. E questo lascia immaginare cosa ci si possa aspettare dagli stand ospitati.

L'altalena che produce energia

Quello che invece non ci si aspetta, sono le possibilità che vengono offerte ai visitatori del padiglione. Tramite la rete wi-fi ad esempio è possibile connettersi con i ristoranti interni al padiglione per prenotare il pranzo. Oppure c'è l'altalena. Non una semplice altalena, naturalmente, ma una che permette a chi la usa di produrre energia elettrica. Semplicemente salendo e dondolando si attiva la produzione di energia grazie ad un generatore collegato all'altalena stessa. E per vedere l'espressione che ognuno assume, nel momento in cui realizza che sta producendo corrente elettrica, l'altalena è anche collegata con una macchina fotografica. Che con un click immortalerà per sempre la scena che potrà poi essere stampata come ricordo. Un souvenir originale per ricordarsi dell'Expò e soprattutto della fantasia e bellezza del padiglione estone.

In onore di Skype

E naturalmente non poteva mancare la comunicazione via Skype, visto che il software è nato proprio in collaborazione con un gruppo di giovani sviluppatori provenienti dall'Estonia . Una scelta effettuata anche per comunicare in tempo reale le impressioni che nascono dalle esperienze vissute in padiglione.

Un padiglione in legno

Insomma, un viaggio tecnologico, quello proposto dagli estoni, che promette di stupire il grande pubblico, ma anche di meravigliare il pubblico specialista del settore. Un pubblico che, per come sono ideati gli accessi del padiglione, dovrebbe potere entrare senza dover aspettare lunghe code.

E naturalmente, in pieno rispetto delle tematiche dell'esposizione universale di Milano, il padiglione tecnologico è creato tutto in legno. Per potere essere poi smontato e riciclato nella creazione di un'area giochi per i bambini dell'Estonia. Ma naturalmente stiamo parlando solo della struttura esterna, non della tecnologia avanzata che lo caratterizza!