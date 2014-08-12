Home hi-tech Google Tango: 10 cose da sapere

Google Tango: 10 cose da sapere

di Redazione 12/08/2014

Smartphone sempre più potenti, dotati di processori e schede grafiche all'avanguardia, numeri che certificano quantitativi di memoria sempre più grandi. Perché tanto sforzo sui dispositivi mobile? Una delle tante applicazioni possibili ce la fornisce Google. Forse non proprio "una delle tante", perché in realtà il progetto Tango di Google ha l'ambizioso obiettivo di creare dispositivi mobile in grado di fornire agli utenti la percezione 3D dell'ambiente circostante. In pratica un mapping di tutto quello che c'è intorno con un rendering in tempo reale al fine di fornire all'utente la massima interazione possibile con lo spazio. Ecco le dieci cose da sapere per iniziare: 1. Tablet da 7 pollici Google Tango è un tablet che rientra nel "progetto Google Tango". Ha una scocca posteriore che somiglia a quella del Samsung Nexus 10. Le dimensioni rimangono quelle di un piccolo tablet da 7 pollici. Nel retro, un leggero cuneo accoglie i sensori e la fotocamera. 2. RAM e memoria Google Tango possiede ben 4 GB di RAM, garantendo dunque delle ottime prestazioni, e la memoria interna arriva fino a 128 GB. 3. CPU di ultima generazione La CPU è una Nvidia Tegra K1, un processore mobile tra gli ultimi usciti e tra i più avanzati presenti nel mercato. Questo chip offre una eccezionale potenza grafica ed una elevata efficienza energetica. 4. Fotocamera e sensori Il tablet di Google offre una delle novità più interessanti, legate al Progetto Tango, ovvero una fotocamera posteriore da 4 Mega Pixel con dei sensori integrati che consentono di tracciare i movimenti e gli spazi! 5. Connessione super veloce Con l'elevato livello tecnologico di cui dispone, Google Tango non poteva certo rimanere indietro rispetto alla connettività. I l tablet possiede una delle ultime novità in fatto di connessione ad internet, la connessione super veloce LTE. 6. Un mondo in 3D Google Tango, è un tentativo di dotare un dispositivo mobile di una potente suite di software e sensori in grado di acquisire un quadro completo 3D del mondo che lo circonda in tempo reale.

Secondo Google, questo può risultare utile in diverse situazioni. Ad esempio, immaginate di trovarvi in un grande negozio di mobili, grazie alla rappresentazione virtuale potrete portare anche la pianta 3D della vostra casa. Ancora immaginate di voler avere notizie di un luogo turistico in 3D prima effettivamente di andare a visitarlo di persona. 7. Oltre Google Tango E' chiaro che dietro al Google Tango c'è molto di più.

Il fatto di avere una conoscenza persino tridimensionale del mondo che ci circonda attraverso milioni di dati che passano attraverso gli strumenti di Google, mette potenzialmente il gigante di Mountain View in una posizione decisamente di favore rispetto alla conoscenza del mondo. Se a tutto ciò si unisce la quantità di dati che può passare attraverso Google Glass si capisce bene come tutto ciò innescherà una certa mole di polemiche rispetto a quanto e cosa Google conosce delle nostre vite. 8. Le Mappe in 3D Google Tango è un dispositivo che consentirà di poter creare le nostree mappe 3D, una vera novità, che si affiancherebbe poi a servizi già esistenti quali Map e Street View. 9. Dove si può acquistare? Attualmente il Tablet Google Tango non è ancora disponibile sul mercato al largo pubblico.

Google è ancora in fase di sperimentazione del prototipo, che deve essere migliorato e perfezionato sia nelle sue componenti sia nello sviluppo delle applicazioni. 10. Google Tango nello spazio Qualcuno lo ha già provato? Pare che alcune sperimentazioni siano state condotte da astronauti nello spazio...