Samsung Galaxy Alpha caratteristiche tecniche e prezzo
di Redazione
12/08/2014
Un nuovo corpoLa differenza principale tra il Galaxy Alpha e i precedenti telefoni di Samsung riguarda i materiali . Il Galaxy Alpha infatti sarà dotato di un corpo in alluminio, elemento mai utilizzato prima da Samsung e che dovrebbe garantire al telefono una maggiore resistenza oltre che una certa eleganza. I precedenti modelli erano tutti dotati un corpo in plastica.
Le telecamere del Samsung AlphaSempre secondo indiscrezioni, il nuovo cellulare, che potrebbe debuttare sul mercato a Settembre, sarebbe dotato delle due canoniche fotocamere: quella frontale da 2 megapixel e quella posteriore da 12 megapixel. Si tratta di un piccolo passo indietro rispetto all'S5 che monta una fotocamera da 16MP. Non è tuttavia ben chiaro, se questa scelta rappresenti effettivamente un passo indietro, la telecamera potrebbe rivelare qualche grossa sorpresa e ai fini pratici potrebber non risultare una limitazione.
Dettagli tecnici del telefonoA cambiare non sarà solo il nome della serie, ma anche le specifiche tecniche. Il nuovo smartphone di Samsung infatti si differenzierà dai precedenti modelli della serie Galaxy per diversi aspetti. Uno fra tutti la memoria: dovrebbero essere disponibili due versioni del Samsung Alpha, una da 32 Giga e una da 64 Giga. In tutti e due casi non dovrebbe essere possibile effettuare un'espansione. Sembra infatti che non sarà possibile utilizzare microsim. Il processore dovrebbe essere l'Octa Core Exynos, creato appositamente da Samsung per il Samsung Alpha.
Schermo, batteria ed altre funzioniIl cellulare Alpha sarà leggermente più piccolo rispetto al Samsung S5: 4.7 pollici contro i 5.1 del Galaxy S5. Lo schermo sarà un Super Amoled con una risoluzione di 1280x720 pixel La batteria sarà da 1.860 mAh. Tutta da verificare la durata
I prezzi e date d'uscitaTutto è ancora avvolto nel mistero per quanto riguarda l'approdo in Italia. Secondo molte fonti, Settembre poterebbe essere il mese del lancio ufficiale, mentre per quanto riguarda l'Italia ancora non è possibile indicare una data. Il prezzo per la versione da 32 Giga potrebbe aggirarsi intorno ai 700 euro. update 13/08/2004: Samsung ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui dirama le specifiche tecniche del prodotto e le probabili date di uscita del Galaxy Alpha
