Fotografie ad alta risoluzione dal satellite

DigitalGlobe lancia Mercoledì 13 in orbita il primo satellite con tecnologia WorldView-3 , in grado di effettuare fotografie satellitari con una precisione fino a 25cm.

La tecnologia è particolarmente innovativa e importante e si presta ad essere utilizzata da servizi di mapping online come quelli erogati da Google Map e Bing Maps. Se poi si considera che sia Google sia Microsoft sono clienti di DigitalGlobe è abbastanza evidente quale importanza possa assumere il lancio di questo satellite per l'evoluzione dei servizi di mapping. Non solo, ma a beneficiare delle foto ad alta risoluzione che saranno prodotte dal satellite di Digital Globe saranno anche tutti i servizi di esplorazione del pianeta. Detto questo, rimane in pista la questione della privacy. Ed in effetti fino a poco tempo fa il limite imposto per la massima risoluzione delle foto era 50cm e già in quel caso il limite era veramente basso per garantire la riservatezza personale. 25 cm sono davvero pochi, sufficienti per individuare con precisione persino un volto. Le prime foto comunque non saranno disponibili immediatamente ma bisognerà aspettare circa sei mesi per iniziare ad avere un responso concreto sulla qualità delle immagini. Vedremo quale sarà l'evoluzione di questo servizio.