EXPO 2015 Algae Canopy soluzioni per l'inquinamento
di Redazione
12/08/2014
Si chiama Algae Canopy ed è un progetto sviluppato in Italia da Ecologic Studio di Marco Poletto e Claudia Pasquero in collaborazione con l'architetto Paolo Scolgio. L'obiettivo è la realizzazione di una struttura bio-digitale costituita da una coltura di alghe in grado di auto-produrre elevate quantità di ossigeno. Immaginate città che anziché assorbire ossigeno lo producono. Non è utopia ma è un progetto tangibile da toccare con mano. Un po' come vivere in una foresta ma con tutte le comodità della città. Il progetto sarà presentato ad Expo 2015 e farà partà del Future Food District e si prevede che a regime possa produrre l'equivalente di circa 4 ettari di bosco. Sarà possibile ammirare Algae Canopy e le sue meraviglie nella piazza centrale dell'EXPO dove un tetto di Alghe produrrà ossigeno come all'interno di una foresta.
Città come ForesteTralasciando i particolari tecnici è bello pensare ad Algae Canopy come ad una porta verso la costruzione di città totalmente differenti ed ecologiche, dove tecnica e natura si fondono insieme e creano città più vivibili, ecologici ed in armonia con il pianeta. Immaginate città dove l'inquinamento è ridotto al minimo e ovunque acqua e verde facciano da sfondo al normale tram tram quotidiano. Tutto questo non è molto lontano ed Algae Canopy è un esempio di cosa si potrebbe realizzare sfruttand ad esempio le proprietà fotosintetiche delle alghe. Attualmente la barriera all'adozione reale di queste tecnologie è ancora una volta il costo. Si lavora all'utilizzo di materiali riciclati, speriamo che la velocità con cui il progresso favorisce lo sviluppo faccia in modo che in tempi breve sistemi che consentano all'uomo di vivere in armonia con le risorse messe a disposizione dal pianeta diventino una realtà alla portata di tutti. [caption id="attachment_203" align="alignnone" width="699"] Expo 2015 Future Food District[/caption]
