EXPO 2015 Algae Canopy soluzioni per l'inquinamento

Si chiama Algae Canopy ed è un progetto sviluppato in Italia da Ecologic Studio di Marco Poletto e Claudia Pasquero in collaborazione con l'architetto Paolo Scolgio. L'obiettivo è la realizzazione di una struttura bio-digitale costituita da una coltura di alghe in grado di auto-produrre elevate quantità di ossigeno. Immaginate città che anziché assorbire ossigeno lo producono. Non è utopia ma è un progetto tangibile da toccare con mano. Un po' come vivere in una foresta ma con tutte le comodità della città. Il progetto sarà presentato ad Expo 2015 e farà partà del Future Food District e si prevede che a regime possa produrre l'equivalente di circa 4 ettari di bosco. Sarà possibile ammirare Algae Canopy e le sue meraviglie nella piazza centrale dell'EXPO dove un tetto di Alghe produrrà ossigeno come all'interno di una foresta.

Città come Foreste