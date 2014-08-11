Expo 2015 Feeding Knowledge
L'esposizione universale che si terrà a Milano da Maggio a Ottobre 2015 ha scelto, come molti sanno, il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita". In questo contesto si inserisce il programma "Expo 2015 Feeding Knowledge" organizzato in collaborazione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB/CIHEAM) e il Politecnico . Feeding Knowledge sviluppa due grandi iniziative, ambedue tese a stimolare la condivisione e la cooperazione in un campo decisamente importante come quello della sicurezza alimentare con uno sguardo particolare rivolto all'area del mediterraneo. In particolare due sono le iniziative messe in campo dalla Feeding Knowledge: il network scientifico, e le best practices. L'obiettivo del network scientifico è quella di creare una rete di scienziati, medici, esperti, ricercatori nell'ambito delle cinque aree tematiche sviluppate dal programma:
- gestione sostenibile delle risorse naturali
- miglioramento della qualità e quantità della produzione agricola
- dinamiche socio-economiche e mercati globali
- sviluppo sostenibile delle piccole comunità rurali in aree marginali
- modelli di consumo alimentare: dieta, ambiente, società, economia e salute.
“Sono un ricercatore e mi occupo del programma @Feeding Knowledge di Expo2015, che promuovere ricerca e innovazione sulla sicurezza alimentare. In questi giorni sto raccogliendo i progetti del bando Best Sustainable Development Practice: le iniziative selezionate diventeranno contenuto dell’Esposizione Universale ed eredità per il mondo intero https://www.feedingknowledge.net/it”. Thaer, progetto Feeding Knowledge Expo2015Chiunque voglia partecipare a quello che ci sembra un tema particolarmente importante nel campo della ricerca sull'alimentazione e ne abbia le competenze può trovare maggiori informazioni all'indirizzo https://www.feedingknowledge.net/it.
