Motorola Moto 360 arriverà per Settembre

Il Motorola Moto 360 potrebbe arrivare sugli scaffali a fine Settembre negli USA. Purtroppo quindi gli appassionati, i fan e quanti aspettano frementi l'arrivo di questo splendido Smartwatch dovranno ancora attendere prima di poter acquistare l'oggetto dei desideri. Per quanto riguarda le caratteristiche, possiamo dire intanto solo una cosa è certa: il Moto 360 è bello! Il suo display circolare lo rende totalmente differente rispetto ai concorrenti dalla forma spesso quadrata e allungata. L'essere bello e somigliante in tutto e per tutto ad un orologio vero e proprio non è cosa da poco per un oggetto che deve restare in mostra per buona parte della giornata. [caption id="attachment_169" align="alignnone" width="700"] Il motorola Moto 360 è decisamente bello[/caption] Ora non è che la bellezza sia l'unica caratteristica che rende appetibile uno smartwatch, ma dobbiamo proprio dire che i materiali con cui è costruito il Motorola Moto 360 ovvero cassa in acciaio e cinturini in pelle lo rendono un vero e proprio accessorio di stile prima che un tecnologico smartwatch. L'acciaio inoltre sarà certificato IP67 e lo smartwatch sarà resistente all'acqua e la solidità dei materiali non guasta in un orologio. Rimane un dubbio sulle dimensioni, ma avremo modo nelle prossime recensioni di confrontarlo dal vivo con i concorrenti. Detto questo, le caratteristiche tecniche non sono da meno, per ora quello che trapela è che probabilmente ci sarà un sensore per il battito cardiaco sul retro, un sensore di luminosità e un contapassi. Nulla ancora possiamo dire sulla durata della batteria ma la ricarica sarà probabilmente Wireless il che rimuove completamente il problema degli antiestetici e scomodi cavetti USB. Certo rimane l'incognita della durata, 1 o 2 giorni? ancora presto per dirlo. Il sistema operativo sarà "Wear Android" ovvero una versione di Android progettata da Google in modo specifico per gli Smartwatch. In sostanza Moto 360 sarà collegato costantemente con lo Smarthhone via Bluetooth LE (a basso consumo energetico) e dunque in costante comunicazione per poter leggere i messaggi, controllare il meteo, rispondere alle chiamate, controllare la musica e molto altro ancora direttamente dal polso. Ovviamente Motorola Moto 360 utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale by Google, per cui se per esempio vi siete persi e volete trovare la strada sarà sufficiente chiedere a Moto e vi riporterà nella giusta direzione in un battibaleno.

Motorola Moto 360 Numeri e Misure

Motorola Moto 360 Prezzi e disponibilità