iPhone 6 tutte le indiscrezioni pre-lancio

UPDATE 29/08/2014
Ormai è sicuro, Apple svelerà tutte le sue strategie per il futuro il 9 Settembre durante un evento che si terrà al Flint Center for the Performing Arts in Cupertino, Calif., la stessa location dove Steve Jobs ha presentato al mondo il Mac 30 anni fa. La location dell'evento potrebbe essere significativa della convinzione di Apple di presentare al mondo un'altra rivoluzione digitale. A confermare l'evento un invito ufficiale per la stampa sul quale campeggia una data in bella mostra: il 9 settembre appunto e un messaggio che recita un criptico"wish we could say more" significativo della volontà di Apple di non voler lasciare trapelare nulla fino a quella data.
Durante l'evento del 9 Settembre ci si attende la presentazione del nuovo iPhone 6 nelle versioni da 4.7 pollici e 5.5 pollici ma anche la presentazione di quello che per ora viene chiamato dagli addetti ai lavori "iWatch". Indipendentemente da quanto sia importante il rilascio di una major release di iPhone è sul terreno degli smartwatch che si gioca una competizione senza esclusione di colpi.
Tutti i contendenti sono all'opera: Motorola, LG, Samsung sul nuovo campo da conquistare ovvero gli smartwatch. Apple con il suo iWatch potrebbe irrompere e sconvolgere ogni piano. Su iWatch non ci sono ancora notizie ufficiali, persino il nome potrebbe cambiare, quello che è certo è che Apple ha assoldato i maggiori talenti dal mondo della moda e del fashion per lavorare ai suoi prodotti, per cui è estremamente probabile che ci troveremo di fronte ad un orologio progettato per essere un oggetto di stile.
UPDATE 22/08/2014
C'è attesa per il possibile evento del 9 Settembre in cui Apple presenterà il suo nuovo gioiellino: l'iPhone 6. Tuttavia le solite indiscrezioni raccontano di più di un problema produttivo che almeno in una fase iniziale potrebbe portare ad una disponibilità limitata di unità di iPhone 6 disponibili sul mercato. La notizia è riportata da Reuters
. Dai rumors raccolti non è ancora chiaro se la produzione limitata riguarderà sia la versione da 4,7 pollici sia la versione da 5,5.
I problemi potrebbero essere causati dalla tecnologia costruttiva scelta per cercare di ridurre lo spessore dell'iPhone 6. Sembrerebbe che inizialmente Apple avesse deciso di utilizzare un solo layer per la retroilluminazione del display, ma i test effettuati hanno evidenziato una luminosità inferiore a quella prevista per cui si è resa necessaria una rapida marcia indietro per inserire un secondo layer, e questa operazione avrebbe ovviamente messo in difficoltà i fornitori di Apple. Al solito si prevede un tour de force per recuperare il ritardo. I malpensanti però la vedono come la solita manovra per creare le file presso gli Apple Store che tanto bene promuovono il lancio dei nuovo modelli di iPhone a eventi di costume e fenomeno di massa.
UPDATE 11/08/2014
Nuove foto in arrivo da Taiwan mostrano il frontale del Melafonino. Fonte Ansa
Il lancio del nuovo modello del melafonino potrebbe avvenire il nove Settembre, ma in realtà come quasi tutto intorno al mondo dell'iPhone 6 si tratta ancora di indiscrezioni prive di ogni fondamento ufficiale.
In realtà come sempre accade nelle vicinanze del rilascio di una nuova versione di iPhone i rumors in rete sulle varie novità continuano ad aumentare in modo vertiginoso, ma nulla di ufficiale esce dalle serrate maglie delle truppe di Cupertino.
Perciò cerchiamo di riassumere tutte le indiscrezioni raccolte in rete e vediamo quelle più accreditate:
Data di rilascio
Probabilmente il 9 settembre durante un evento appositamente programmato. Lo dice il Wall Street Journal
citando fonti vicine alla casa di Cupertino. Lo conferma il sito recode.net
, infine lo ribadisce Bloomberg
. D'altra parte la data è coerente con le precedenti date di lancio dell'iPhone 5S e 5C
Le dimensioni contano
I fan dell'iPhone si attendono grandi innovazioni da un salto di versione, qui non stiamo parlando dell'aggiunta di un suffisso alla sigla come poteva essere 5S o 5C ma di un cambio sostanziale di versione dalla 5 alla 6, pertanto è lecito aspettarsi un cambiamento radicale. Sembra proprio che Apple non voglia deludere le aspettative dei suoi fan. Ci si attende un cambio radicale nel look dell'iphone che dovrebbe presentarsi con uno schermo decisamente più grande, uno spessore ridotto e un design più arrotondato. Le dimensioni proposte saranno probabilmente 4,7 e 5,5 pollici.
Si trovano particolari delle dimensioni del video su GSMArena
che lo compara con il possibile rivale Galaxy S5 di Samsung. Anche Bloomberg nello stesso articolo in cui cita la data di lancio , riporta la notizia del cambio di dimensioni.
Il pulsante dove lo metto
Molto probabilmente il pulsante di accensione nella parte superiore a destra in stile Samsung Galaxy dove sarà più accessibile. Un video dell'utente iCrackUriDevice postato su Youtube dal titolo "NEW iPhone 6 Leaked Housing - Unboxing, First Look: iPhone 5s vs iPhone 6" mostra i possibili cambiamenti al design e alla posizione dei bottoni del nuovo iphone 6
Uno sguardo al posteriore
Sul retro del nuovo iphone 6 i rumors riportano un cambiamento importante. Sopra il logo sembrerebbe prendere posto un leggero incavo che suggerisce che probabilmente potrà contenere una luce led da utilizzare come sistema di notifica per l'arrivo di email, sms etc. E' di nuovo il sito uSwitch
a pubblicare la notizia attraverso un articolo che mostra un alloggiamento di plastica trasparente sotto il logo di Apple, cosa che fa pensare che possa essere illuminato.
Tasti del volume
Il vendor Feld & Volk
specializzato nella personalizzazione di iPhone ha pubblicato alcune foto che mostrano una diversa collocazione dei tasti del volume questa volta leggermente incassati nella scocca in modo da prevenire un utilizzo accidentale come spesso accade con gli attuali iPhone
Varie ed eventuali
Possibili ulteriori innovazioni riguardano il case costruito con un materiale altamente resistente ai graffi. Ci sono anche voci che l'iPhone 6 sarà caratterizzato da un display in vetro zaffiro super-duro , che sarà prodotto da GT Advanced Technologies.
Vi aggiorneremo su questo stesse pagine man mano che nuove indiscrezioni andranno a dipingere un quadro completo delle novità che ci attendono con l'iPhone 6