iPhone 8 non avrà lo schermo curvo

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2017

iPhone 8, lo smartphone che Apple dovrebbe presentare il prossimo mese di settembre e che rappresenterà con ogni probabilità una vera e propria rivoluzione rispetto ai suoi predecessori, non avrà lo schermo curvo. Almeno stando ad un report proveniente da IHS Markit: iPhone 8 dovrebbe vedere la luce assieme ad iPhone 7S e iPhone 7S Plus, ma anche se da tempo si parla di uno schermo OLED curvo che renda praticamente il dispositivo borderless, questa voce non è più confermata. Il ‘Melafonino’ numero 8, infatti, avrà con ogni probabilità un display flat con una cornice appena percettibile. Le nuove indiscrezioni sono riportate da ‘MacRumors’, ma ovviamente non possono avere i crismi dell’ufficialità da parte di Cupertino. Nonostante le scelte della concorrenza (Samsung su tutti), dunque, la società della ‘Mela morsicata’ avrebbe deciso di proseguire sulla strada dei display flat e di non addentrarsi nel campo degli schermi curvi. Insomma, rispetto alle scelte dei coreani, sarebbe una presa di distanza, mentre la bilancia di Apple penderebbe più per le scelte effettuate da LG con G6. E non è tutto: secondo IHS Markit, il nuovo Melafonino molto probabilmente non si chiamerà nemmeno iPhone 8. Esattamente come avvenuto con Apple Watch Edition, infatti, a settembre potrebbe vedere la luce un iPhone Edition, una sorta di edizione di lusso dello smartphone versione base. Il riferimento ad LG G6, invece, ricorrerebbe nelle proporzioni dello schermo 2:1, ossia con la lunghezza il doppio esatto della larghezza. Questa soluzione, sarebbe stata scelta per ottenere al contempo uno schermo più grande e una scocca ridotta, in modo da avere potenzialmente un display divisibile in due quadrati uguali per supportare funzioni aggiuntive. Tra queste dovrebbe esserci la scansione delle impronte digitali, che sarebbe integrata direttamente nello schermo. La scelta definitiva sarebbe avvenuta dopo alcuni test effettuati su prototipi con schermo curvo, che avrebbero convinto Cupertino a proseguire sulla via del flat.
