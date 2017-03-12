Home Mobile Meizu Pro 6 Plus, top di gamma Android simile a Galaxy S7

12/03/2017

Anche Meizu cerca di soddisfare le esigenze di un pubblico tecnologico sempre più attento alle nuove proposte in ambito top di gamma Android, proponendo uno smartphone dalle caratteristiche notevoli e qualche similitudine con l'apprezzato Galaxy S7: Meizu Pro 6 Plus, disponibile ufficialmente in Italia tra pochi giorni. Il dispositivo si caratterizza per essere un high-end dal prezzo decisamente contenuto, se paragonato a molte altre alternative di questo livello. Meizu Pro 6 Plus possiede un comparto tecnico costituito da un processore Exynos 8890, che ricorderemo per essere stato usato da Samsung nei suoi smartphone Android di punta, un telaio in alluminio micro-arcuato, un ampio display 5,7 pollici Quad HD, e 4 GB di RAM. Dal punto di vista dello storage, Meizu Pro 6 Plus si attesta su 64 GB complessivi secondo lo standard UFS 2.0, che consente memorizzazione e reperibilità dei dati contenuti in maniera più facile. La fotocamera non delude, essendo costituita da un obiettivo Sony a 12 megapixel con PDAF, laser, 10 LED per una migliore inquadratura. Meizu Pro 6 Plus in Italia: un'alternativa alla serie Galaxy? Anche la connettività del nuovo device Android è soddisfacente, essendo presente Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth standard 4.1, LTE, GPS e slot per dual SIM. Come avviene in molti dispositivi di fascia media e alta, Meizu Pro 6 Plus supporta la ricarica rapida che consente di raggiungere un picco del 60% di carica in mezz'ora, mentre la batteria da 3400 mAh permette di raggiungere fine giornata agevolmente con un uso medio. Presente anche l'ormai indispensabile lettore biometrico per impronte digitali, chip audio hi-fi per un sonoro degno di un dispositivo con altoparlanti dedicati, un sensore per il rilevamento delle pulsazioni, ed una porta USB 3.1 Type-C. Non manca anche un jack audio 3,5 mm, una scelta che sicuramente risulterà comoda agli utenti che ancora non hanno ceduto all'audio wireless secondo ispirazione di Apple. Piccola pecca per l'OS in dotazione, che non sarà per il momento Android Nougat, ma Android 6.0 Marshmallow personalizzato dall'interfaccia Flyme 5.2, in attesa dell'update a Flyme 6.0, per cui non dovrebbe mancare ancora molto, essendo prevista per il mese di Aprile. Meizu Pro 6 Plus sarà disponibile il 13 Marzo anche in Italia, pronto a costituire una buona alternativa ai più blasonati top di gamma