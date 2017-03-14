Nuovo iPad da 10,5 pollici imminente: tutte le novità
di Redazione
14/03/2017
Il nuovo iPad da 10,5 pollici potrebbe vedere la luce nel giro di poche settimane. È quanto afferma DigiTimes, che conferma sostanzialmente i rumors già rilanciati da Apple World Today, anche se tramite fonti diverse. Mentre questi ultimi si basavano infatti su speculazioni relative ad indagini di mercato, DigiTimes fa riferimento a voci interne alla filiera di produzione della ‘Mela’. Dalle parti di Cupertino, infatti, avrebbero dato l’input a velocizzare il processo produttivo del nuovo tablet, che dovrebbe debuttare ufficialmente nei primi giorni di aprile. L’obiettivo sarebbe quello di presentare il nuovo iPad da 10,5 pollici in concomitanza con l’apertura del nuovo Apple Park, prevista proprio ad inizio aprile. In un primo momento, la stessa fonte parlava di presentazione di questo nuovo tablet tra maggio e giugno, ma l’accelerazione data alla produzione dovrebbe consentire l’anticipo di quasi due mesi. Il nuovo iPad sarà rivolto prevalentemente ad ambienti aziendali ed educativi e sarebbe venduto assieme al nuovo iPad Pro da 12,9 pollici. In sostanza, con questi due tablet, Apple coprirà la domanda della fascia medio-alta del mercato.
Nuovi iPad: cominciano le fornitureStando alle prive voci provenienti dalle catene di fornitura, entro il mese di marzo la casa di Cupertino fornirà circa un milione di unità per la vendita, mentre nei successivi mesi è previsto uno smistamento di 1,2 milioni ulteriori. Il più venduto, sarà comunque il tradizionale iPad da 9,7 pollici: per il modello base, infatti, sono previste consegne tra i 3 e i 4 milioni di unità per il primo trimestre del 2017. Non è da escludere, secondo ‘MacRumors’, che l’evento di presentazione del modello da 10,5 pollici sia anticipato addirittura ad una data compresa tra il 20 e il 24 marzo. In sostanza, mancherebbero pochissimi giorni, ma di inviti ufficiali alla stampa americana non ne sono ancora arrivati, quindi al momento i rumors non possono esser confermati.
