Honor 8 Pro, debutto primaverile di un ottimo smartphone Android Nougat

di Redazione 15/03/2017

Il successo di Honor 8 ha portato uno dei produttori cinesi che più si è distinto negli ultimi mesi, per innovazione e qualità, a cercare un buon successore per quest'ottimo smartphone Android. Un compito che potrebbe essere affidato a Honor 8 Pro, che si pensa essere la versione internazionale di Honor V9, pronto a incarnare una buona risposta per le nostre necessità multimediali. Honor 8 Pro è un dispositivo che in origine avrebbe dovuto comparire al Mobile World Congress 2017 spagnolo, per poi rinunciare all'evento posticipando il debutto. Con l'accumularsi di nuove indiscrezioni, è diventato evidente che buona parte di design e specifiche dello smartphone coincidono con Honor V9: da ciò, la possibilità che 8 Pro ne sia una versione dedicata ad un target più ampio. In base a quanto trapelato finora, Honor 8 Pro dovrebbe essere un dispositivo di fascia medio-alta. Un display 5,7 pollici che fa da corona a un chipset Kirin 960 ad 8 core, 4 oppure 6 GB RAM a seconda della versione e 64 / 128 GB di memoria standard. Honor 8 Pro: doppia fotocamera, Android Nougat e novità multimediali Spicca quindi da subito il profilo di uno smartphone Android Nougat capace di sorprendere, in virtù della doppia fotocamera posteriore con flash dual LED e un obiettivo da 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, un valore più che nella media per un dispositivo avanzato e dedicato ad un pubblico giovane. Il resto dell'hardware si concentrerà su una buona connettività Wi-Fi (ac) e LTE, aggiungendo una porta USB Type-C e un lettore di impronte digitali per facilitare l'interazione col device. La batteria, da circa 4000 mAh, ci fornirà la giusta energia perché Honor 8 Pro possa accompagnarci nelle attività di ogni giorno, dal browsing al gaming. I colori disponibili al lancio saranno piuttosto classici e non si discosteranno da blu, nero e oro, particolarmente adeguati a dispositivi dal design molto giovane e snello. Non ci resta quindi che attendere l'annuncio ufficiale del 5 Aprile, durante il quale la casa cinese svelerà gli ultimi dettagli relativi allo smartphone introducendo anche le novità in serbo per l'interfaccia grafica proprietaria EMUI 5.0.