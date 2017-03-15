Honor 8 Pro, debutto primaverile di un ottimo smartphone Android Nougat
di Redazione
15/03/2017
Honor 8 Pro: doppia fotocamera, Android Nougat e novità multimedialiSpicca quindi da subito il profilo di uno smartphone Android Nougat capace di sorprendere, in virtù della doppia fotocamera posteriore con flash dual LED e un obiettivo da 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, un valore più che nella media per un dispositivo avanzato e dedicato ad un pubblico giovane. Il resto dell'hardware si concentrerà su una buona connettività Wi-Fi (ac) e LTE, aggiungendo una porta USB Type-C e un lettore di impronte digitali per facilitare l'interazione col device. La batteria, da circa 4000 mAh, ci fornirà la giusta energia perché Honor 8 Pro possa accompagnarci nelle attività di ogni giorno, dal browsing al gaming. I colori disponibili al lancio saranno piuttosto classici e non si discosteranno da blu, nero e oro, particolarmente adeguati a dispositivi dal design molto giovane e snello. Non ci resta quindi che attendere l'annuncio ufficiale del 5 Aprile, durante il quale la casa cinese svelerà gli ultimi dettagli relativi allo smartphone introducendo anche le novità in serbo per l'interfaccia grafica proprietaria EMUI 5.0.
Articolo Precedente
Fiat Panda: nuova versione alimentata con acqua delle fogne
Articolo Successivo
Nuovo iPad da 10,5 pollici imminente: tutte le novità
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020