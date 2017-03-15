Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Honor 8 Pro, debutto primaverile di un ottimo smartphone Android Nougat

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Honor 8 Pro, debutto primaverile di un ottimo smartphone Android Nougat
Il successo di Honor 8 ha portato uno dei produttori cinesi che più si è distinto negli ultimi mesi, per innovazione e qualità, a cercare un buon successore per quest'ottimo smartphone Android. Un compito che potrebbe essere affidato a Honor 8 Pro, che si pensa essere la versione internazionale di Honor V9, pronto a incarnare una buona risposta per le nostre necessità multimediali. Honor 8 Pro è un dispositivo che in origine avrebbe dovuto comparire al Mobile World Congress 2017 spagnolo, per poi rinunciare all'evento posticipando il debutto. Con l'accumularsi di nuove indiscrezioni, è diventato evidente che buona parte di design e specifiche dello smartphone coincidono con Honor V9: da ciò, la possibilità che 8 Pro ne sia una versione dedicata ad un target più ampio. In base a quanto trapelato finora, Honor 8 Pro dovrebbe essere un dispositivo di fascia medio-alta. Un display 5,7 pollici che fa da corona a un chipset Kirin 960 ad 8 core, 4 oppure 6 GB RAM a seconda della versione e 64 / 128 GB di memoria standard.

Honor 8 Pro: doppia fotocamera, Android Nougat e novità multimediali

Spicca quindi da subito il profilo di uno smartphone Android Nougat capace di sorprendere, in virtù della doppia fotocamera posteriore con flash dual LED e un obiettivo da 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, un valore più che nella media per un dispositivo avanzato e dedicato ad un pubblico giovane. Il resto dell'hardware si concentrerà su una buona connettività Wi-Fi (ac) e LTE, aggiungendo una porta USB Type-C e un lettore di impronte digitali per facilitare l'interazione col device. La batteria, da circa 4000 mAh, ci fornirà la giusta energia perché Honor 8 Pro possa accompagnarci nelle attività di ogni giorno, dal browsing al gaming. I colori disponibili al lancio saranno piuttosto classici e non si discosteranno da blu, nero e oro, particolarmente adeguati a dispositivi dal design molto giovane e snello. Non ci resta quindi che attendere l'annuncio ufficiale del 5 Aprile, durante il quale la casa cinese svelerà gli ultimi dettagli relativi allo smartphone introducendo anche le novità in serbo per l'interfaccia grafica proprietaria EMUI 5.0.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fiat Panda: nuova versione alimentata con acqua delle fogne

Articolo Successivo

Nuovo iPad da 10,5 pollici imminente: tutte le novità

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020