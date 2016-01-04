iPhone 7 Plus: memoria da 256 GB e chip Intel
di Redazione
04/01/2016
iPhone 7 Plus avrà ben 256 GB di spazio di archiviazione e monterà un chipset Intel di nuova generazione, in grado di fornire alte prestazioni con reti WiFi e 4G LTE. Le indiscrezioni continuano a susseguirsi con continuità tramite i più attendibili canali Web e a meno di sorprese dell’ultim’ora, il nuovo smartphone della Mela, il cui nome provvisorio è iPhone 7, dovrebbe montare un processore Intel 7360, in grado di supportare una velocità di trasferimento dati fino ad un massimo di 450 Megabit al secondo. Il modem, inoltre, dovrebbe essere integrato nel chip proprietario Apple AX e gestirà i trasferimento sia su rete 4G LTE, ma anche sul WiFi. Un aspetto che in molti probabilmente sottovalutano, ma che avrà enormi vantaggi nello streaming e nel download: guardare video su YouTube sarà ancora più immediato e gli intoppi praticamente inesistenti; scaricare app, album musicali e film (anche in HD), inoltre, diventerà un vero piacere grazie alle elevate velocità raggiungibili in download. Fin qui, Apple si era sempre affidata a Qualcomm per i modem di iPhone e iPad, ma gli ultimi rumors danno ormai per imminente l’accordo con Intel: un’intesa che garantirà anche la massima operatività nei Paesi cosiddetti “emergenti”, come l’Asia e l’America Latina.
iPhone 7 Plus: nuovi dettagliSecondo quanto riferisce il sito cinese ‘MyDrivers’, inoltre, iPhone 7 avrà importanti modifiche sia a livello interno, sia a livello esterno. Dettagli importanti emergono soprattutto sulla versione iPhone 7 Plus, che avrà un display da 5,5 pollici e sarà disponibile con una memoria interna da ben 256 GB. L’alimentazione, invece, sarà garantita da una batteria da 3100 mAh, contro le 2750 mAh e 2915 mAh rispettivamente presenti su iPhone 6s e iPhone 6s Plus. Quanto alla fotocamera, dovrebbe essere identica a quella introdotta con gli iPhone 6S, ma con un’importantissima novità: il sistema a due lenti che combina sia la tecnologia Megapixel che quella Ultrapixel, molto simile a quello adottato da HTC per One M8.
Articolo Precedente
Zuckerberg: un sistema di intelligenza artificiale la sfida del 2016
Articolo Successivo
Google Glass: arriva una nuova versione enterprise