Zuckerberg: un sistema di intelligenza artificiale la sfida del 2016
di Redazione
04/01/2016
La sfida del creatore di Facebook: Mark Zuckerberg, per il 2016 sarà costruire un maggiordomo robot dotato di intelligenza artificiale, pronto ad aiutarlo in casa e nel lavoro. L'annuncio è arrivato attraverso un post sul proprio profilo Facebook in cui Zuckerberg illustra i propri progetti per il 2016.
"Ogni anno mi pongo una sfida personale per imparare cose nuove e crescere al di fuori del mio lavoro in Facebook. Le mie sfide negli ultimi anni sono state leggere due libri al mese, imparare il mandarino, incontrare una persona nuova ogni giorno. La mia personale sfida per il 2016 sarà costruire un semplice sistema di intelligenza artificiale per aiutarmi a casa e con il lavoro"Scrive Zuckerberg sul proprio profilo. E per meglio fare capire cosa intende costruire, paragona il proprio progetto a Jarvis, il maggiordomo dotato di intelligenza artificiale al servizio di Tony Shark in Iron Man nei film e nei fumetti della Marvel.
L'intelligenza artificiale di Mark ZuckerbergIl vulcanico Mark è già all'opera. Per sua stessa ammissione sta esplorando quello che la ricerca relativa all'intelligenza artificiale offre al momento, poi inizierà a lavorare sul riconoscimento della voce, e infine sull'interazione e il controllo degli altri oggetti domestici presenti in casa.
"Inizierò a insegnarti a capire la mia voce e a controllare tutto in casa nostra - Musica, luci, temperatura e così via"scrive Zuckerberg e prosegue
"Io ti insegnerò a fare entrare i miei amici riconoscendo le loro facce dopo che hanno suonato al campanello. Ti insegnerò a farmi sapere se qualcosa sta succedendo nella stanza di Max quando non sono con lei. Dal punto di vista lavorativo, mi aiuterà a visualizzare i dati attraverso la Realtà Virtuale per aiutarmi a costruire i servizi migliori e migliorare il mio livello organizzativo"C'è di tutto dunque nel progetto di Zuckerberg, dal riconoscimento facciale, al riconoscimento della voce e alla Realtà Virtuale, oltre l'ormai ovvio riferimento alla figlia Max nata nel mese di Dicembre. Ad una nonna che nei commenti al post in cui Zuckerberg annuncia il proprio progetto di intelligenza artificiale scrive:
"Io continuo a dire alle mie nipoti di fidanzarsi con il nerd della scuola, potrebbe rivelarsi un Mark Zuckerberg. Grazie ad FB, ho riallacciato i rapporti con la famiglia e molti vecchi amici e compagni di classe"risponde
"Ancora meglio sarebbe incoraggiarli a * essere * il nerd della loro scuola, così da poter diventare il prossimo inventore di successo!"Un Mark Zuckerberg decisamente entusiasta quello che si affaccia alle soglie del 2016 con il proprio progetto di intelligenza artificiale. Galvanizzato dalla nascita della figlia Max e spinto dal desiderio di lasciarle un mondo migliore, l'inventore di Facebook sembra non avere più limiti, esattamente come il social network da lui creato.
