Google Glass: arriva una nuova versione enterprise

Google Glass: le altre novità

”: ecco la grossa novità che stanno preparando dalle parti di Mountain View. Si tratterà di una versione dei noti ‘occhiali’ pensata in modo specifico per alcuni tipi di aziende, come quelle che lavorano nel settore della sanità. La nuova versione dei Google Glass era già stata anticipata l’estate scorsa dall’autorevole ‘Wall Street Journal’, ma ora c’è anche la conferma giunta tramite alcune foto e documenti FCC che circolano in Rete da diverse ore. Insomma, il materiale che abbiamo ora a disposizione conferma che il progetto dei Google Glass non è stato affatto abbandonato dall’azienda, anzi si è evoluto e sarà utilizzato ancora almeno in alcuni ambiti professionali. Tra le anticipazioni che aveva dato il ‘Wall Street Journal’ vi era la convinzione che i nuovi Google Glass avrebbero avuto una struttura diversa e che avrebbero avuto un sistema di aggancio ai classici occhiali. Le nuove foto e i documenti finiti in Rete smentiscono queste voci, poiché seppur diverso, il dispositivo indossabile targato Google continua ad avere un telaio tutto suo. Telaio rinnovato nel design dunque e possibilità di piegare il dispositivo come un normalissimo paio di occhiali: da questo secondo dettaglio potremmo presumere che i Google Glass Enterprise Edition saranno disponibili in diversi modelli.Tra le importanti novità apportate, ci sarà una maggiore autonomia del dispositivo grazie ad unaggiuntivo che si aggancerà magneticamente alla batteria aumentandone l’autonomia. Dovendo essere utilizzati in ambiti lavorativo particolari, come fabbriche, magazzini e quant’altro, i nuovi Google Glass saranno più robusti e resistenti all’acqua. Il processore dovrebbe essere une la connettività wireless dovrebbe garantita da un. Ovviamente, il nuovo dispositivo non sarà in vendita al pubblico, ma distribuito solo a livello aziendale; il software sarà identico a quello dell'ultima versione