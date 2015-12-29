Caricamento...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: svelati nuovi dettagli

Redazione Avatar

di Redazione

29/12/2015

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge come saranno veramente? La risposta arriva dalla Rete e da una serie di nuove indiscrezioni che ci rendono le idee più chiare su quelli che saranno i nuovi top di gamma dell’azienda coreana nel 2016. Ancora non vi è una data di uscita ufficiale, ma a meno di sorprese, i nuovi Galaxy S7 nelle possibili quattro declinazioni, dovrebbero essere presentati al Mondo alle 18 del prossimo 21 febbraio, in occasione del MWC 2016 che si terrà nella cornice di Barcellona. Intanto, spuntano sul Web nuovi dettagli sulle dimensioni e su quella che dovrebbe essere la scocca di S7 e S7 Edge, le due delle quattro varianti che saranno disponibili sul mercato entro l’estate del 2016. Il design sembra essere qualcosa di già visto, almeno in parte: in buona sostanza, Samsung avrebbe deciso di utilizzare e rendere ancora più gradevole la scocca già alla base di Galaxy S6 Edge Plus e Note 5. Sia il Galaxy S7 Plus, sia il Galaxy S7 Edge Plus dovrebbero essere curvi, ma il primo è curvo come Note 5 nella parte posterior, per rendere migliore l’ergonomia. Rispetto al Galaxy S6, la fotocamera posteriore sarà meno sporgente, visto che lo spessore è leggermente superiore nel nuovo smaprthone. Superiore anche il peso: alla base dovrebbe esserci la necessità di montare una batteria più capiente e che dovrebbe partire da circa 3000mAh.

Samsung Galaxy S7: caratteristiche

Display: 5.2 pollici Quad HD Super AMOLED Chip: Snapdragon 820 CPU (USA, China) / Exynos 8890 (Europe, Asia) Ram: 4GB Storage: 32GB / 64GB, espandibile ma solo S7 Flat Fotocamera: 20 MP Sony IMX300 camera con OIS, phase detection, auto focus Connessioni: LTE Cat 12 (600 Mbps)  

Samsung Galaxy S7 Edge: caratteristiche

Display: 5.5 pollici dual-curved Quad HD Super AMOLED Chip: Snapdragon 820 CPU (USA, China) / Exynos 8890 (Europe, Asia) Ram: 4GB Storage: 32GB / 64GB, non espandibile Fotocamera: 20 MP Sony IMX300 camera con OIS, phase detection, auto focus Connessioni: LTE Cat 12 (600Mbps) Galaxy S7
Redazione

