Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: svelati nuovi dettagli
di Redazione
29/12/2015
Samsung Galaxy S7: caratteristicheDisplay: 5.2 pollici Quad HD Super AMOLED Chip: Snapdragon 820 CPU (USA, China) / Exynos 8890 (Europe, Asia) Ram: 4GB Storage: 32GB / 64GB, espandibile ma solo S7 Flat Fotocamera: 20 MP Sony IMX300 camera con OIS, phase detection, auto focus Connessioni: LTE Cat 12 (600 Mbps)
Samsung Galaxy S7 Edge: caratteristicheDisplay: 5.5 pollici dual-curved Quad HD Super AMOLED Chip: Snapdragon 820 CPU (USA, China) / Exynos 8890 (Europe, Asia) Ram: 4GB Storage: 32GB / 64GB, non espandibile Fotocamera: 20 MP Sony IMX300 camera con OIS, phase detection, auto focus Connessioni: LTE Cat 12 (600Mbps)
