iPhone 7C: il nuovo 4 pollici atteso ad aprile 2016
di Redazione
28/12/2015
iPhone 7C: caratteristiche tecnicheSecondo le fonti più accreditate, il nuovo iPhone da 4 pollici avrà il corpo in metallo e non più in plastica. Come iPhone 6, lo schermo avrà i bordi arrotondati, mentre l’aspetto generale dovrebbe essere molto vicino a quello del 6S. Sarà disponibile in almeno tre colorazioni ed avrà due fotocamere: quella frontale da 1,2 Megapixel, mentre quella posteriore sarà da 8 o 12 Megapixel con flash LED dual-tone. A corredo anche 2 GB di memoria Ram, un processore Apple A9 e i moduli per la connettività 4G LTE, Wifi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Non mancherà nemmeno il lettore di impronte digitali Touch ID 2, ma a questo punto l’incognita rimane il prezzo: il modello base, con 16 GB di memoria dovrebbe costare circa 100 euro in meno rispetto ad iPhone 6S.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: svelati nuovi dettagli
Articolo Successivo
Google al via i test per eliminare le password
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020