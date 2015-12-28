Caricamento...

iPhone 7C: il nuovo 4 pollici atteso ad aprile 2016

28/12/2015

iPhone 7C è pronto: ancora pochi mesi e poi lo potremo ammirare in tutti i suoi dettagli. Che Apple fosse al lavoro su un nuovo smartphone da 4 pollici, lo si sa ormai da tempo, ma ancora non si conosceva la data di commercializzazione. Ebbene, non dovremo attendere ancora molto, poiché a partire da Aprile 2016 il nuovo iPhone 7C sarà disponibile, almeno in alcune zone del mondo. La fonte delle ultime indiscrezioni è rappresentata da China Mobile, uno degli operatori telefonici più importanti della Cina. Durante una conferenza aziendale, infatti, sono state mostrate delle slide in una delle quali è stato mostrato un particolare che non è sfuggito a qualcuno: l’arrivo di un nuovo iPhone da 4 pollici. Ancora non si conosce il nome ufficiale del nuovo smartphone da quattro pollici: alcune fonti ne parlano come iPhone 6C, altri come iPhone 7C. Quel che conta è che China Mobile non avrà di certo fatto felici i vertici Apple, poiché hanno sostanzialmente rivelato al mondo informazioni riservate, che confermano comunque i rumors circolati in Rete nei mesi scorsi. Il nuovo ‘mini’ smartphone della Mela avrà un comparto hardware completamente riprogettato, ma soprattutto mira ad andare incontro a quella fetta di mercato che non è soddisfatta della portabilità di iPhone 6S da 4.7 pollici e di iPhone 6S Plus da 5.5 pollici. Dopo aver fatto la corsa ad aumentare le dimensioni dello smartphone avvicinandole sempre più a quelle di un tablet, dunque, Apple effettua una piccola marcia indietro.

iPhone 7C: caratteristiche tecniche

Secondo le fonti più accreditate, il nuovo iPhone da 4 pollici avrà il corpo in metallo e non più in plastica. Come iPhone 6, lo schermo avrà i bordi arrotondati, mentre l’aspetto generale dovrebbe essere molto vicino a quello del 6S. Sarà disponibile in almeno tre colorazioni ed avrà due fotocamere: quella frontale da 1,2 Megapixel, mentre quella posteriore sarà da 8 o 12 Megapixel con flash LED dual-tone. A corredo anche 2 GB di memoria Ram, un processore Apple A9 e i moduli per la connettività 4G LTE, Wifi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Non mancherà nemmeno il lettore di impronte digitali Touch ID 2, ma a questo punto l’incognita rimane il prezzo: il modello base, con 16 GB di memoria dovrebbe costare circa 100 euro in meno rispetto ad iPhone 6S.
