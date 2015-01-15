Il sequel di Avatar non uscirà per il 2016
di Redazione
15/01/2015
Rimarrano delusi gli appassionati del mondo di Avatar. Era previsto che una nuova serie composta da tre episodi, da rilasciare in tre anni consecutivi, avrebbe avuto inizio a partire dal 2016. Tuttavia James Cameron ha rilasciato una dichiarazione ad ABC News che individua per la fine del 2017 il rilascio dei nuovi episodi.
"C'è una certa complessità nel fare funzionare l'intera storia rimanendo coerente attraverso una saga composta da tre film che non esiste invece nella produzione di un film standalone" ha detto James Cameron durante un tour in Nuova Zelanda teso a promuovere l'industria del cinema locale.I tre film stanno seguendo uno sviluppo paralello proprio per mantenere una decisa coerenza fra le tre storie, contemporaneamente si stanno disegnando anche tutti i personaggi e ricreando l'ambiente, appare dunque ovvio che lo sforzo per portare a compimento un'opera del genere appare colossale. La prima versione di Avatar è uscita nel 2009 ed è e il film di maggiore incasso della storia del cinema con $2.787.965.08 incassati. Dal 2009 ad oggi Avatar è diventato un fenomeno di costume. Non si contano le maschere, i costumi e i gadget che affollano i negozi di tutto il mondo a tema Avatar. I fan tuttavia se verranno rispettate le previsione di James Cameron dovranno attendere almeno il 2017 per poter rivedere sul grande schermo il mondo magnifico di Avatar.
