Google Translate diventa un traduttore in tempo reale

di Redazione 15/01/2015

Google Translate è probabilmente uno dei servizi di traduzione più utilizzato al mondo. Al momento offre varie funzionalità di funzionamento fra cui anche, nella sua versione mobile, quella di riconoscere la voce e la lingua parlata dall'interlocutore ed offrire una traduzione simultanea. Attualmente tuttavia questa funzionalità è semi-automatica anzi è più manaule che automatica, è necessario infatti usare il classico gesto del tap sul telefonino per switchare da una lingua all'altra. Con la nuova versione del traduttore questa funzionalità è stata totalmente automatizzata ed è sufficiente utilizzare il tasto del microfono per attivare la traduzione simultanea. L'applicazione riconosce la voce e la lingua parlata dall'interlocutore e switcha automaticamente in modo da proporre la traduzione appropriata a chi ascolta.